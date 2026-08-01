منوبة: نهى رحيم تفتتح مهرجان وادي الليل

كان لجمهور مهرجان وادي الليل في دورته ال 29، موعد مساء أمس مع نجمة "ذو فويس" التونسية نهى رحيّم التي وقع اختيارها لإعطاء إشارة انطلاق سهرات المهرجان، في توجه راهنت فيه هيئة المهرجان على سحر الطرب الأصيل في سهرة الافتتاح لفتح شهية الجمهور على طبق فني صيفي يتواصل خمسة سهرات متتالية.وفي اول لقاء لها بجمهور وادي الليل ، وبحضور المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية نجوى الغربي، والفنان محسن الرايس، نوعت الفنانة نهى رحيم في الأغاني الطربية التونسية والشرقية، لتخاطب بصوتها الذوق الموسيقي للجمهور، مستثمرة إمكانات حنجرتها في مختلف الطبقات الصوتية والمقامات مما أضفى على السهرة تنوعا فنّيا أبقى الجمهور في حالة تفاعل متواصل.ورغم أن مدارج الملعب لم تكتمل بالجمهور، نجحت الفنانة في شدّ انتباه الحاضرين منذ اول اغنية ادتها لام كلثوم "الاطلال"، وخلقت حالة من التفاعل والحماس، بفضل حضورها الركحي، ومجموعة اختياراتها التي شملت "قال ايه بيسألوني" لوردة الجزائرية، وبعض من الأغاني الصوفية على غرار " يا شرعية" وعدد من الأغاني التراثية الخالدة بذاكرة التونسيين ومنها "قالو زيني عامل حالة" للفنانة عليّا، فضلا عن اغنيتها الخاصة التي رددت كلماتها مع الجمهور "ناويهالو".وكان حفل الافتتاح في المهرجان الذي تنظمه الجمعية الثقافية السينماتوغرافية عـــــتـيـق ودار الثقافة، فنيا حميميا اثبت ان قيمة السهرة لا تُقاس باكتظاظ الفضاء ولا عدد التذاكر المباعة، بل بنبض الجمهور المتفاعل الذي ردد الأغنيات بالتصفيق وسط تنظيم لوجيستي محكم وتامين من قبل وحدات الحرس الوطني بوادي الليل.واعتبر رئيس جمعية عتيق وليد بن عرفة في تصريح لـ "وات" ان المهرجان تضمن خمسة عروض منها عرض مدعم فقط وهو العرض الاستعراضي "أوبرا كارمن الراقصة" من إنتاج مسرح أوبرا تونس، فيما تم اقتناء بقية العروض، بقيمة جملية للعروض تناهز ال25 الف دينار، إضافة الى مساهمة دار الثقافة وادي الليل بعرض الافتتاح لنهى رحيم، فضلا عن عرض الماجورات والدمى العملاقة والفروسية الذي اعطى إشارة انطلاق المهرجان بشوارع المدينة عشية امس الجمعة.وأضاف ان بلدية وادي الليل ساهمت ب 15 ألف دينار، في انتظار تحديد قيمة بقية المنح من الولاية والمندوبية، مشيرا الى ان سقف طموحات الجمعية الثقافية في تطوير هذه التظاهرة يظل مرتفعا، من خلال الارتقاء بمستوى البرمجة وتوسيع دائرة الإشعاع واستقطاب أسماء فنية أكبر وعروض من الخارج، غير أن تحقيق هذه الأهداف يبقى رهين توفير مزيد من الدعم، بما يتيح للمهرجان مواصلة النمو وترسيخ مكانته ضمن المشهد الثقافي بالمنطقة.وتتواصل سهرات المهرجان الصيفي مساء اليوم مع العرض الاستعراضي "أوبرا كارمن الراقصة"، ثم سهرة غد الاحد مع فنان الراب "بلنغوس"، ويم الاثنين عرض مواهب وادي الليل الذي يقوده الفنان الشعبي لطفي بن زينة وعمرو شهد بمشاركة مجموعة من مواهب المنطقة، ليكون الاختتام مساء الثلاثاء القادم مع عرض تنشيطي للأطفال لمجموعة حنبعل للتنشيط.