نادي حمام الأنف يتعاقد مع اللاعبين بهاء الدين السلامي ومحمد علي الماجري و هيثم المحمدي

أعلن النادي الرياضي لحمام الأنف اليوم السبت انتداب اللاعبين بهاء الدين السلامي ومحمد علي الماجري بعقد يمتد الى غاية جوان 2027 لكل منهماويشغل بهاء الدين السلامي صاحب الـ 29 عاما خطة مدافع محوري وسبق له اللعب لفائدة النجم الرياضي الساحلي واتحاد بن قردان، كما كانت له تجربة احترافية في ليبيا من بوابة نادي الأخضر والافريقي الرياضي.أما محمد علي الماجريالبالغ من العمر 29 عاما فيشغل خطة مهاجم وسبق له اللعب لفائدة مستقبل المرسى وأولمبيك مدنين ومستقبل القصرين واتحاد تطاوين ومستقبل قابس وجندوبة الرياضية ومحيط قرقنة.كما تم إنتدابات اللاعب هيثم المحمدييذكر أنّ النادي الرياضي لحمام الأنف العائد لمصاف فرق النخبة، والذي يشرف على تدريبه شمس الدين الذوادي، سيستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027 بالتباري مع اتحاد بن قردان خارج ميدانه يوم 22 أو 23 أوت الجاري.