مختصة في أمراض القلب تدعو مرضى ارتفاع ضغط الدم الى التوقي من جفاف الجسم

دعت رئيسة قسم أمراض القلب بمستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى الدكتورة، ليليا زخامة، اليوم السبت، مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى التوقي من جفاف الجسم لأنه يسبب انخفاضا في ضغط الدم ويؤدي في حالات أخرى إلى ارتفاعه مما ينتج عنه التعرض الى تداعيات مرضية أخرى تهدد سلامتهم الصحية.وأوصت الأخصائية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بشرب كميات هامة من الماء وتجنب التعرض لاشعة الشمس في أوقات الذروة واتباع حمية غذائية، لتفادي جفاف الجسم لدى مرضى ضغط الدم، مشيرة إلى أن أدوية ارتفاع ضغط الدم تسرع في حدوث هذا الجفاف خاصة لدى كبار السن مما يعرضهم الى الشعور بدوار والسقوط وحصول كسور.وأضافت أن عوامل أخرى قد تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم على غرار الإكثار من استهلاك من الملح بكمية تتعدى 5 غ في اليوم والسكريات والدهون، حاثة على اتباع نظام غذائي سليم وممارسة رياضة المشي بعد انقضاء موجة الحر.وأبرزت أهمية التشخيص المبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم بداية من سن 18 سنة والقيام بالتشخيص بصفة دورية انطلاقا من سن 30 سنة، محذرة من أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر على أعضاء الجسم ويتسبب في عدة أمراض أخرى منها أمراض الكلى والجلطات القلبية والدماغية.وكانت ليليا زخامة قد صرحت في تصريح سابق لـ/وات/ بصفتها رئيسة الجمعية التونسية لطب القلب وجراحة القلب والشرايين، أن تونسيا واحدا على ثلاثة يعاني من ارتفاع ضغط الدم أي ما يعادل حوالي ثلاثة ملايين تونسي من فئة الكهول، ولا يعلم الثلثان منهم أنهم مصابون بهذا المرض الذي وصفته بـ"الصامت".