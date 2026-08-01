مختصون يؤكدون على أهمية التلقيح والكشف المبكر للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي

أكد مختصون في الصحة أن الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي عبر التلقيح والكشف المبكر واعتماد نمط حياة صحي تمثل الوسيلة الأنجع للحد من انتشار المرض والحفاظ على صحة الكبد.وجاء ذلك خلال حصة تثقيفية وتحسيسية نظمها مركز الصحة الأساسية سطح جابر بالمنستير، أمس الجمعة، بإشراف الإدارة الجهوية للصحة ومجمع الصحة الأساسية بالمنستير، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي الموافق لـ28 جويلية.وقدم مختصون في الصحة شروحات حول التهاب الكبد الفيروسي شملت أنواعه وأعراضه وطرق انتقال العدوى والعلاج مع التأكيد على أهمية التلقيح والكشف المبكر واحترام قواعد النظافة الشخصية وسلامة الغذاء والماء.كما أبرزوا دور التغذية الصحية والمتوازنة والإكثار من استهلاك الخضر والغلال في المحافظة على صحة الكبد إلى جانب تجنب الكحول والأغذية الغنية بالدهون والسكريات وعدم مشاركة الإبر والأدوات الشخصية للوقاية من العدوى.