مونديال العاب القوى تحت 20 عاما بأمريكا - تونس ممثلة ب10 رياضيين

تحول المنتخب التونسي لألعاب القوى اليوم السبت الى الولايات المتحدة الامريكية للمشاركة في بطولة العالم لأقل من 20 سنة التي ستقام من 5 الى 9 اوت الجاري بمدينة اوريغون.ويتركب الوفد التونسي من 10 رياضيين موزعين بين 4 في فئة الفتيات و6 في فئة الفتيان.في صنف الفتيات، ستكون تونس ممثلة بكل من ياسمين الغويبي (100م حواجز) وريم السليمي وايمان الساعي (5 كلم مشي) ودعاء لبيض (400م حواجز).اما في فئة الفتيان، فتضم القائمة محمد أمين النعيجي ومحمد أمين ماجري (5 كلم مشي) ومحمد علي الزينوبي ومحمد علي حامديى (3000م موانع) ومحمد أمين برك الله (400م حواجز) وياسين ساسي (الوثب الطويل).وسيتولى الإشراف الفني على العناصر الوطنية نزار الشيحاوي (مدرب المسافات) ومحمد التليلي عيساوي (مدرب مشي) ونور الهدى بن سعيد (مدربة سرعة حواجز) وشكري عنان (مدرب سرعة حواجز).