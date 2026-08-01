نابل: حجز كمية من المخدرات إثر مداهمة منزل أحد افراد شبكة ترويج بالحمامات

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تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف شخصين مفتش عنهما من أجل جرائم المخدرات، وذلك إثر عملية مداهمة منزل أحد افراد شبكة ترويج مخدرات بمدينة الحمامات، تمت بعد استصدار الأذون القانونية، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول صحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء.



وأوضح المصدر ذاته، اليوم السبت، أنه تم كذلك خلال هذه العملية النوعية، حجز كمية من مخدر القنب الهندي جاهز للترويج ومسدس ناري وكمية من الأقراص المخدرة، واشار الى انه تم بناء على تعليمات النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية الاحتفاظ بجميع الأطراف لمواصلة الأبحاث والكشف عن بقية الشبكة.