قفصة: وفاة عوني حماية مدنية في حادث مرور على متن شاحنة اطفاء

توفي امس الجمعة، عونان من الحماية المدنية التابعين للادارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة، كانا على متن شاحنة اطفاء، وذلك اثر حادث مرور جد على مستوى الطريق الوطنية عدد 15 الرابطة بين ولايتي قفصة والقصرين، وفق ماذكره مصدر من الحماية المدنية لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء.واضاف المصدر ذاته أن اسباب الحادث تعود إلى انفجار احد إطارات الشاحنة وأنّ احد العونين أصيل مدينة ماجل بلعباس من ولاية القصرين، والآخر أصيل مدينة سيدي عيش من ولاية قفصة، وكانا في مهمة تعزيز لاطفاء الحرائق بولاية الكاف.يذكر أن الادارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة نظمت بمقر إدارتها موكب تابين للفقيدين بحضور تشكيلات من اعوان الحرس الوطني والشرطة والحماية المدنية وعائلتيهما وبمشاركة عدد من الاطارات الجهوية.