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الرائد الرسمي: قرار مشترك يمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الطبية ببعض الجهات

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Bookmark article    Publié le Samedi 01 Août 2026 - 09:58 قراءة: 1 د, 15 ث
      
صدر في العدد 78 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المؤرخ في 31 جويلية 2026، قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الجامعية خارج الأقطاب الاستشفائية الكبرى.

وشمل القرار منح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة، ومنح الصبغة الجامعية لقسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة (ولاية بنزرت)، ومنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بقبلي.


كما نص القرار على منح الصبغة الجامعية لقسم طب الأطفال وقسم أمراض القلب وقسم التصوير الطبي وقسم البيولوجيا الطبية بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، ومنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمحرس (ولاية صفاقس).


وشمل القرار أيضا منح الصبغة الجامعية لقسم أمراض الكلى وقسم الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي بالمستشفى الجهوي "الحاج علي صوة" بقصر هلال (ولاية المنستير)، ومنح الصبغة الجامعية لقسم التخدير والإنعاش وقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بباجة، ومنح الصبغة الجامعية لقسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي "بدر الدين العلوي" بالقصرين.
ويهدف إسناد الصبغة الجامعية للمستشفيات والأقسام المعنية إلى تقريب الخدمات الصحية الجامعية من سكان الجهات الداخلية والحد من تنقل المرضى إلى المستشفيات الجامعية الكبرى للحصول على العلاجات المتخصصة.

وبحسب التشريع التونسي، تضطلع المستشفيات الجامعية بتقديم العلاجات ذات الاختصاص العالي والدقيق، على غرار جراحة القلب وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء، إلى جانب دورها في تأطير وتكوين الأطباء المقيمين والداخليين.
وتستند منظومة تصنيف المستشفيات في تونس إلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالتنظيم الصحي، الذي يحدد أصناف المؤسسات الصحية ومهامها وشروط إسناد الصبغة الجامعية لها.
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