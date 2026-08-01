سوسة:ندوة جهوية للتونسيين بالخارج تحت شعار "تعزيز جودة الخدمات ودعم التنمية الجهوية

في إطار مزيد الإحاطة بأفراد الجالية التونسية بالخارج، وتيسير عودتهم إلى أرض الوطن، وتشجيعهم على الاستثماروالمساهمة في التنمية الجهوية، أشرف والي سوسة سفيان التنفوري، مؤخرا على افتتاح أشغال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج تحت عنوان "تعزيز جودة الخدمات ودعم التنمية الجهوية"، والتي انتظمت ببادرة من المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بسوسة بالتنسيق مع مختلف شركائهاوأكد الوالي أن أبناء الجالية التونسية بالخارج هم سفراء تونس في مختلف أنحاء العالم، ويمثلون رصيداً بشرياً واقتصادياً هاماً، بما يمتلكونه من كفاءات وخبرات قادرة على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المسار التنموي بولاية سوسة، وبمختلف جهات البلادوأوضح أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى الإحاطة بأبنائنا التونسيين بالخارج، وحسن الاستعداد لاستقبالهم، وتحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة لهم، وتبسيط الإجراءات، وتذليل مختلف الصعوبات التي قد تعترضهم، بما يشجعهم على الاستثمار وإحداث المشاريع، والمساهمة الفاعلة في التنمية الجهويةوشهدت الندوة تقديم "قصة نجاح" للمهندس التونسي الشاب صاحب مؤسسة الناشئة، الذي عاد من الخارج ،واختار بعث مشروعه بالقطب التنموي بسوسة في مجال النقل الذكي،حيث ثمّن الوالي هذه المبادرة، ،مؤكدا انها نموذج ناجح للكفاءات التونسية بالخارج، وداعياً إلى دعم مثل هذه المبادرات المبتكرة والتعريف بها، لما لها من دور في تطوير قطاع النقل ودفع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمالكما استعرض والي سوسة جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الجهوي لتحسين جودة الخدمات الإدارية، وتيسير استخراج الوثائق، مؤكداً على ضرورة مواصلة تحديث الإدارة، وتحسين الاستقبال، وتقريب الخدمات من المواطنين، بما يستجيب لتطلعات أبناء الجالية التونسية بالخارجوتباحث الحضور خلال اشغال الندوة حول مشاغل ومقترحات أبناء الجالية التونسية بالخارج، وأبرز الصعوبات التي تواجههم، مع التأكيد على ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الإدارات والهياكل العمومية قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتذليلها في أسرع الآجال