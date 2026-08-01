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"كونكت" تدعو إلى سن قانون يكرّس صفة الفلاح وإلغاء الأداء على القيمة المضافة لمدخلات الإنتاج الفلاحي

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Bookmark article    Publié le Samedi 01 Août 2026 - 06:42 قراءة: 1 د, 12 ث
      
دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلى ارساء إطار قانوني يكرّس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته ، بما يعز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة.

وحثت خلال هذه الجلسة الى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار في المعدات والالات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الانتاجية ، وفق بلاغ نشرته الكنفدرالية ليل الجمعة على صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك".


كما دعت "كونكت" إلى تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة وتحسين منظومة خزن زيت الزيتون بما يحافظ على جودة المنتوج والتسريع في إصدار كراس الشروط الخاص ببيوت الضيافة والإقامات الريفية ووضع إطار قانوني ينظم نشاط الضيعات البيداغوجية فضلا عن توسيع استعمال المياه المعالجة في عدد من الأنشطة الفلاحية.


وتناول اللقاء الذي انعقد بحضور مدير ديوان وزير الفلاحة ورئيس "كونكت" أصلان بالرجب ورئيس المجمع المهني للفلاحة محمد الطاهر النابي، أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع، حيث اقترح المشاركون إعادة هيكلة منظومتي اللحوم والألبان وتطوير برامج التحسين الوراثي وتنظيم أسواق الدواب والمسالخ ومقاومة الذبح العشوائي ومعالجة الصعوبات التي يشهدها قطاع الدواجن.

وأكد وزير الفلاحة في ختام الجلسة، حرص الوزارة على مواصلة الحوار مع مختلف المتدخلين في القطاع والتفاعل الإيجابي مع المقترحات المقدمة بما يخدم مصلحة القطاع الفلاحي ويعزز مساهمته في تحقيق الأمن والسيادة الغذائية.

من جهتها، جددت "كونكت" التزامها بمواصلة العمل المشترك مع الهياكل الرسمية والدفاع عن مشاغل الفلاحين، وتقديم المبادرات الكفيلة بتطوير القطاع بما يعزز تنافسيته ويضمن استدامته ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
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