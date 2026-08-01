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وزارة الشباب والرياضة تعين مديرين فنيين وطنيين في خمس جامعات رياضية

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Bookmark article    Publié le Samedi 01 Août 2026 - 07:18 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ صادر يوم الجمعة عبر صفحتها الرئيسية عن تعيين عدد من المديرين الفنيين الوطنيين صلب خمس جامعات رياضية.
ويتعلق الأمر بكل من نور الدين كمون صلب الجامعة التونسية لألعاب القوى وسفيان خليل بالجامعة التونسية للمبارزة بالسيف ومحمد الساحلي لدى الجامعة التونسية للسباحة.
كما شملت التعيينات محمد علي الرواحي كمدير فني للجامعة التونسية للتايكواندو وأيمن عبد القادر على رأس الإدارة الفنية للجامعة التونسية للمصارعة.
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