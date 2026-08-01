جندوبة :وزيرا التعليم العالي والصحة يمنحان المستشفى الجهوي بجندوبة الصبغة الجامعية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة، قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة، في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة وجعله أول مستشفى جامعي بولايات الشمال الغربي.وأكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا القرار يمثل مكسبا إضافيا للخارطة الصحية بالولاية باعتباره الأول من نوعه بولايات الشمال الغربي وسيساهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين فضلا عن تعزيز اللامركزية في الحق في الصحة ودعم البحث العلمي بالمستشفى.وأضاف أن إضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى سيمكن من تحويله إلى فضاء لتكوين الطلبة والباحثين والأطباء المباشرين وتنمية مهاراتهم، كما سيساهم في التخفيف من الضغط على المستشفيات الجامعية بتونس الكبرى ويفتح آفاقا جديدة أمام طلبة الطب والتمريض من مختلف الجهات.وأشار إلى أن وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي كانا قد أصدرا في 3 جويلية 2018، قرارا يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من الأقسام الطبية بالمستشفى الجهوي بجندوبة المحدث سنة 1982.ويعد مطلب منح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة من أقدم المطالب التي رفعتها مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي بالجهة.