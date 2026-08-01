قفصة تحتضن 16 مهرجانا صيفيا بين جويلية وسبتمبر

تحتضن ولايةخلال صائفة 2026 ما مجموعهتتوزع بين تظاهرات دولية ووطنية وجهوية ومحلية، وذلك في إطار برنامج ثقافي يمتد من شهر جويلية إلى غاية سبتمبر، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للشؤون الثقافيةوأوضح الأحول أن هذه المهرجانات ستقدم برمجة متنوعة تشمل عروضا موسيقية شبابية، وأمسيات طربية، وعروضا تراثية وفلكلورية، إلى جانب عروض مسرحية موجهة للأطفال والكبار، فضلا عن عرض دولي يندرج في إطار التعاون الثقافي.وأضاف أن البرمجة تضم عروضا مدعومة من وزارة الشؤون الثقافية، إلى جانب عروض تقتنيها المندوبية الجهوية والمهرجانات، بتمويل من وزارة الشؤون الثقافية وولاية قفصة وشركة فسفاط قفصة.وأشار إلى أن المندوبية عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي المهرجانات للتأكد من جاهزية الفضاءات الثقافية، وتمكينهم من اختيار العروض التي تتلاءم مع خصوصية كل منطقة.وتتوزع أبرز المهرجانات على النحو التالي:من 27 جويلية إلى 20 أوت.من 28 جويلية إلى 6 أوت.من 7 إلى 14 أوت.من 13 إلى 22 أوت.من 12 إلى 17 أوت.من 19 إلى 26 أوت.من 20 إلى 24 أوت.من 27 أوت إلى 2 سبتمبر.من 28 أوت إلى 1 سبتمبر.من 28 إلى 30 أوت.من 1 إلى 4 سبتمبر.من 8 إلى 10 سبتمبر.من 10 إلى 11 سبتمبر.من 14 إلى 16 أوت.كما شهدت الولاية خلال شهر جويلية تنظيممن 9 إلى 12 جويلية، ومن 21 إلى 23 جويلية.