قفصة تحتضن 16 مهرجانا صيفيا بين جويلية وسبتمبر
تحتضن ولاية قفصة خلال صائفة 2026 ما مجموعه 16 مهرجانا تتوزع بين تظاهرات دولية ووطنية وجهوية ومحلية، وذلك في إطار برنامج ثقافي يمتد من شهر جويلية إلى غاية سبتمبر، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للشؤون الثقافية حسين الأحول.
وأوضح الأحول أن هذه المهرجانات ستقدم برمجة متنوعة تشمل عروضا موسيقية شبابية، وأمسيات طربية، وعروضا تراثية وفلكلورية، إلى جانب عروض مسرحية موجهة للأطفال والكبار، فضلا عن عرض دولي يندرج في إطار التعاون الثقافي.
وأضاف أن البرمجة تضم عروضا مدعومة من وزارة الشؤون الثقافية، إلى جانب عروض تقتنيها المندوبية الجهوية والمهرجانات، بتمويل من وزارة الشؤون الثقافية وولاية قفصة وشركة فسفاط قفصة.
وأشار إلى أن المندوبية عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي المهرجانات للتأكد من جاهزية الفضاءات الثقافية، وتمكينهم من اختيار العروض التي تتلاءم مع خصوصية كل منطقة.
وتتوزع أبرز المهرجانات على النحو التالي:
* مهرجان قفصة الدولي: من 27 جويلية إلى 20 أوت.
* مهرجان المناجم بالمتلوي: من 28 جويلية إلى 6 أوت.
* مهرجان الفسفاط بالرديف: من 7 إلى 14 أوت.
* مهرجان المنجم الصيفي بأم العرائس: من 13 إلى 22 أوت.
* المهرجان الصيفي بالسند: من 12 إلى 17 أوت.
* مهرجان الفستق الثقافي بالقطار: من 19 إلى 26 أوت.
* مهرجان سيدي أحمد زروق: من 20 إلى 24 أوت.
* مهرجان أميرة المناجم بالمظيلة: من 27 أوت إلى 2 سبتمبر.
* مهرجان الفوارة بالقصر: من 28 أوت إلى 1 سبتمبر.
* مهرجان النجع أولاد وهيبة: من 28 إلى 30 أوت.
* مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث: من 1 إلى 4 سبتمبر.
* مهرجان الفستق بأولاد أحمد بن سعد: من 8 إلى 10 سبتمبر.
* مهرجان سيدي عبد القادر بالسواعي: من 10 إلى 11 سبتمبر.
* مهرجان الفستق للأصالة والتراث والترفيه بالزعابطية: من 14 إلى 16 أوت.
كما شهدت الولاية خلال شهر جويلية تنظيم مهرجان سيدي منصور السعيدي ببلخير من 9 إلى 12 جويلية، ومهرجان ماجورة لإحياء التراث بسيدي سالم من 21 إلى 23 جويلية.
وأوضح الأحول أن هذه المهرجانات ستقدم برمجة متنوعة تشمل عروضا موسيقية شبابية، وأمسيات طربية، وعروضا تراثية وفلكلورية، إلى جانب عروض مسرحية موجهة للأطفال والكبار، فضلا عن عرض دولي يندرج في إطار التعاون الثقافي.
وأضاف أن البرمجة تضم عروضا مدعومة من وزارة الشؤون الثقافية، إلى جانب عروض تقتنيها المندوبية الجهوية والمهرجانات، بتمويل من وزارة الشؤون الثقافية وولاية قفصة وشركة فسفاط قفصة.
وأشار إلى أن المندوبية عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي المهرجانات للتأكد من جاهزية الفضاءات الثقافية، وتمكينهم من اختيار العروض التي تتلاءم مع خصوصية كل منطقة.
وتتوزع أبرز المهرجانات على النحو التالي:
* مهرجان قفصة الدولي: من 27 جويلية إلى 20 أوت.
* مهرجان المناجم بالمتلوي: من 28 جويلية إلى 6 أوت.
* مهرجان الفسفاط بالرديف: من 7 إلى 14 أوت.
* مهرجان المنجم الصيفي بأم العرائس: من 13 إلى 22 أوت.
* المهرجان الصيفي بالسند: من 12 إلى 17 أوت.
* مهرجان الفستق الثقافي بالقطار: من 19 إلى 26 أوت.
* مهرجان سيدي أحمد زروق: من 20 إلى 24 أوت.
* مهرجان أميرة المناجم بالمظيلة: من 27 أوت إلى 2 سبتمبر.
* مهرجان الفوارة بالقصر: من 28 أوت إلى 1 سبتمبر.
* مهرجان النجع أولاد وهيبة: من 28 إلى 30 أوت.
* مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث: من 1 إلى 4 سبتمبر.
* مهرجان الفستق بأولاد أحمد بن سعد: من 8 إلى 10 سبتمبر.
* مهرجان سيدي عبد القادر بالسواعي: من 10 إلى 11 سبتمبر.
* مهرجان الفستق للأصالة والتراث والترفيه بالزعابطية: من 14 إلى 16 أوت.
كما شهدت الولاية خلال شهر جويلية تنظيم مهرجان سيدي منصور السعيدي ببلخير من 9 إلى 12 جويلية، ومهرجان ماجورة لإحياء التراث بسيدي سالم من 21 إلى 23 جويلية.
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