مباراة ودية - الترجي الرياضي يفوز على الاتحاد القرطاجني بثنائية نظيفة

فاز الترجي الرياضي على الاتحاد القرطاجني بنتيجة 2-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي دارت بينهما اليوم الجمعة بمركب حسان بلخوجة في إطار الاستعداد للموسم الرياضي القادم 2026-2027.وسجل ثنائية الترجي الرياضي رائد الشيخاوي وامان الله الحميضي.وكان الترجي ىالرياضي فاز في وديتيه الماضيتين على النجم الخميري 2-صفر وتقدم ساقية الدائر 3-1.ويستهل الترجي الرياضي مشواره ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بملاقاة ضيفه النجم الساحلي في اطار الجولة الافتتاحية المقررة يومي 22 و23 اوت.