مباراة ودية - الترجي الرياضي يفوز على الاتحاد القرطاجني بثنائية نظيفة
فاز الترجي الرياضي على الاتحاد القرطاجني بنتيجة 2-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي دارت بينهما اليوم الجمعة بمركب حسان بلخوجة في إطار الاستعداد للموسم الرياضي القادم 2026-2027.
وسجل ثنائية الترجي الرياضي رائد الشيخاوي وامان الله الحميضي.
وكان الترجي ىالرياضي فاز في وديتيه الماضيتين على النجم الخميري 2-صفر وتقدم ساقية الدائر 3-1.
ويستهل الترجي الرياضي مشواره ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بملاقاة ضيفه النجم الساحلي في اطار الجولة الافتتاحية المقررة يومي 22 و23 اوت.
وسجل ثنائية الترجي الرياضي رائد الشيخاوي وامان الله الحميضي.
وكان الترجي ىالرياضي فاز في وديتيه الماضيتين على النجم الخميري 2-صفر وتقدم ساقية الدائر 3-1.
ويستهل الترجي الرياضي مشواره ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بملاقاة ضيفه النجم الساحلي في اطار الجولة الافتتاحية المقررة يومي 22 و23 اوت.
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