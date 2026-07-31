الاثنين 3 أوت آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة في بلاغ ، أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026، في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت 2026 على الساعة الثانية عشرة ظهرا.وصدر دليل التوجيه الجامعي في 23 جوان الماضي وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم.ونجح في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان الباكالوريا لهذه السنة 78 الف و575 تلميذا بنسبة نجاح جملية 50.72 بالمائة.وشارك في الدورة الرئيسية للباكالوريا 154 الفا و928 تلميذا .