سفير تونس بأنقرة يدعو الشركات التركية إلى الاستثمار في تونس خلال منتدى بإسطنبول

دعا سفير تونس بأنقرة أحمد بن الصغير، الشركات التركية إلى بعث مشاريع استثمارية في تونس مؤكدا أن المنتدى التونسي التركي للتعاون وتنمية الاستثمار يمثل إطارا لتعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين واستكشاف فرص الشراكة وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.واستعرض السفير، في كلمة القاها خلال افتتاح أشغال "منتدى التعاون وتنمية الاستثمار التونسي التركي" المنعقد يوم 29 جويلية بمدينة إسطنبول ليتواصل الى غاية 31 جويلية الجاري ، مختلف الحوافز والمزايا التي توفرها تونس للمستثمرين الأجانب إلى جانب موقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإفريقية وحلقة وصل بين الشرق والغرب وأوروبا، وما تزخر به من كفاءات بشرية ويد عاملة مؤهلة، وفق بلاغ نشرته المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.وشارك في افتتاح المنتدى نائب وزير التجارة التركي محمود غورغان وسفير تركيا بتونس ورئيس الغرفة المشتركة للتجارة والصناعة التونسية التركية ورئيس منصة الأعمال التونسية التركيةوممثلين عن أبرز الهياكل الاقتصادية التركية من بينها مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (DEIK) وجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (MUSIAD) فضلا عن ممثلين عن نحو 300 شركة تركية.ومثل الجانب التونسي في المنتدى ممثلون عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والبنك المركزي التونسي إضافة إلى نحو 30 متعاملا اقتصاديا ينشطون في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والصناعات الغذائية والنسيج واللوجستيك والخدمات.وعلى هامش المنتدى، أدى سفير تونس بأنقرة سلسلة من الزيارات إلى مقرات عدد من المجموعات الاستثمارية التركية الناشطة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، حيث بحث معها آفاق إنجاز مشاريع استثمارية في تونس.كما أجرى لقاء صحفيا مع مؤسسة الإذاعة والتلفزة التركية، استعرض خلاله علاقات التعاون التونسي التركي وآفاق تطويرها خاصة بمناسبة الاحتفال بمرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.