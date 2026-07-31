وديات: النادي الإفريقي يكتسح النجم الخميري بعشرة أهداف.. وأمل حمام سوسة يهزم الترجي الجرجيسي
حقق النادي الإفريقي فوزا عريضا على النجم الرياضي الخميري بنتيجة 10-0، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الجمعة، بالمركب الرياضي بعين دراهم، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم 2026-2027.
وتناوب على تسجيل أهداف النادي الإفريقي كل من بسام الصرارفي (8)، ومحمد صادق قديدة (18 و40)، وحمزة منصري (58 و65 و72 و83 و88)، وبلال آيت مالك (68 و81).
وسيستهل النادي الإفريقي حملة الدفاع عن لقب البطولة بمواجهة نجم المتلوي خارج قواعده يومي 22 أو 23 أوت المقبل.
وفي مباراة ودية أخرى، فاز أمل حمام سوسة على الترجي الجرجيسي بنتيجة 2-1، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
ويستهل أمل حمام سوسة، العائد إلى الرابطة المحترفة الأولى، مشواره في البطولة باستضافة الاتحاد المنستيري، فيما يستقبل الترجي الجرجيسي فريق الأولمبي الباجي خلال الجولة الافتتاحية المقررة يومي 22 و23 أوت المقبلين.
وتناوب على تسجيل أهداف النادي الإفريقي كل من بسام الصرارفي (8)، ومحمد صادق قديدة (18 و40)، وحمزة منصري (58 و65 و72 و83 و88)، وبلال آيت مالك (68 و81).
وسيستهل النادي الإفريقي حملة الدفاع عن لقب البطولة بمواجهة نجم المتلوي خارج قواعده يومي 22 أو 23 أوت المقبل.
وفي مباراة ودية أخرى، فاز أمل حمام سوسة على الترجي الجرجيسي بنتيجة 2-1، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
ويستهل أمل حمام سوسة، العائد إلى الرابطة المحترفة الأولى، مشواره في البطولة باستضافة الاتحاد المنستيري، فيما يستقبل الترجي الجرجيسي فريق الأولمبي الباجي خلال الجولة الافتتاحية المقررة يومي 22 و23 أوت المقبلين.
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