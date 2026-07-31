وديات: النادي الإفريقي يكتسح النجم الخميري بعشرة أهداف.. وأمل حمام سوسة يهزم الترجي الجرجيسي

حقق النادي الإفريقي فوزا عريضا على النجم الرياضي الخميري بنتيجة، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الجمعة، بالمركب الرياضي بعين دراهم، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم 2026-2027.وتناوب على تسجيل أهداف النادي الإفريقي كل من(8)، و(18 و40)، و(58 و65 و72 و83 و88)، و(68 و81).وسيستهل النادي الإفريقي حملة الدفاع عن لقب البطولة بمواجهةخارج قواعده يومي 22 أو 23 أوت المقبل.وفي مباراة ودية أخرى، فازعلىبنتيجة، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.ويستهل أمل حمام سوسة، العائد إلى الرابطة المحترفة الأولى، مشواره في البطولة باستضافة، فيما يستقبل الترجي الجرجيسي فريقخلال الجولة الافتتاحية المقررة يوميالمقبلين.