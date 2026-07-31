قيس سعيّد يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادث بومرداس ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين

قدّم رئيس الجمهورية، خلال مكالمة هاتفية أجراها، مساء الجمعة، مع الرئيس الجزائري، أحرّ التعازي إثر حادث المرور الأليم الذي جدّ صباح اليوم بولايةوأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.وأعرب رئيس الدولة عن تعاطفه مع الجزائر قيادة وشعبا، مبتهلا إلى الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.كما شكلت المكالمة مناسبة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع تونس والجزائر، وعلى الإرادة المشتركة للبلدين لمواصلة دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، وفق ما جاء في البلاغ.