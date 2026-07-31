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قيس سعيّد يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادث بومرداس ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين

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Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 19:40 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قدّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال مكالمة هاتفية أجراها، مساء الجمعة، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أحرّ التعازي إثر حادث المرور الأليم الذي جدّ صباح اليوم بولاية بومرداس وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
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وأعرب رئيس الدولة عن تعاطفه مع الجزائر قيادة وشعبا، مبتهلا إلى الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.


كما شكلت المكالمة مناسبة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع تونس والجزائر، وعلى الإرادة المشتركة للبلدين لمواصلة دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، وفق ما جاء في البلاغ.
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