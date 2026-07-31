محمد عامر جويني ينضم الى نجم المتلوي

أعلن نجم المتلوي اليوم الجمعة ضم اللاعب محمد عامر جويني لمدة موسم واحد وذلك بعقد إعارة من النادي الرياضي الصفاقسي.ويشغل محمد عامر الجويني خطة مهاجم جناح أيسر.ولعب محمد عامر جويني في النصف الثاني من الموسم الماضي لفائدة مستقبل قابس.