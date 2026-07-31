منوبة: الإعلان عن القائمة الأوليّة للمنتفعين برخص في قطاع النقل العمومي المنتظم بواسطة التاكسي الجماعي

أعلنت ولاية منوبة، اليوم الجمعة، عن القائمة الأوليّة للمنتفعين برخص في قطاع النقل العمومي المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات التاكسي الجماعي، وعددهم 30 منتفعا، مع فتح باب قبول الاعتراضات في الإطار من 03 الى 15 اوت الجاري، وفق بلاغ أصدرته الولاية اليوم.كما تم إسناد رخصة لإمرأة من ذوي احتياجات خصوصية، وذلك عملا بأحكام القانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016، المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005، المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، والذي يشترط تخصيص 2% من الحصة المزمع إسنادها لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية.وتندرج هذه الرخص ضمن حصة 2025-2026 التي كانت محل انتظارات السواق أصحاب المطالب، باعتبارها تكتسي بعدا اجتماعيا واقتصاديا وتعد فرصة لخلق مواطن شغل والحد من البطالة، كما تسهم بتوزيعها بين المعتمديات وفي خطوط تشهد إشكاليات في النقل، في تحسين خدمات النقل العمومي وتقريبها من المواطنين.وتأتي هذه الحصة عقب آخر حصّة تم إسنادها في 2024 والتي تضمّنت 72 رخصة تاكسي جماعي، دعّمت خطوط هذه النوع من النقل الجماعي المنتظم والذي يشمل حاليا 410 رخص ناشطة.وتأتي القائمة الأولية، والتي أعقبت بنشر قائمة المطالب حسب الترتيب، في وقت تتجه فيه أنظار أصحاب مطالب التاكسي الفردي الى الحصة الخاصة بهم، بعد آخر حصة انتفعوا بها في نوفمبر 2025، وتضمّنت 100 رخصة.