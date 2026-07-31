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وزارة الصحة تفتح باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بداية من 3 أوت

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Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 18:19 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلنت وزارة الصحة، أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025، التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، يتم حصريًا عبر المنصة الرقمية التالية: https://specialite.msante.tn.

وأضافت الوزارة، في بلاغ أوردته اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية بمنصة "ميتا"، أن التسجيل سيكون خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين 3 أوت 2026 على الساعة التاسعة صباحًا إلى يوم الأربعاء 5 أوت 2026 على الساعة التاسعة مساءً.


ودعت جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات التي سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني، وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات.


وأوضحت أن جلسات اختيار الاختصاصات تجرى حصريًا عبر المنصة الرقمية بداية من يوم الخميس 6 أوت 2026 على الساعة الثامنة صباحًا، وفقًا للتراتيب الجاري بها العمل، حسب التسلسل التالي: الطلبة التونسيون غير المنتمين إلى السلك العسكري، ثم الطلبة المنتمون إلى السلك العسكري، فالطلبة الأجانب.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن، للاستفسار أو في حال وجود أي إشكال، التواصل عبر البريد الإلكتروني: specialite@rns.tn.
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