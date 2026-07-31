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كرة اليد: الترجي الرياضي يتعاقد مع المدرب الصربي قوران دزوكيتش

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Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 18:35 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن  الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة اتمام كافة إجراءات التعاقد مع مدرب كرة اليد الصربي الإسباني قوران دزوكيتش لمدة سنتين ليصبح على ذمة النادي إلى موفى جوان 2028.
وسيخلف قوران دزوكيتش المدرب المصري باسم السبكي الذي حقق مع الترجي الرياضي التونسي 15 لقبا بين محلي وقاري على مدى 5 مواسم.
وسبق للمدرب الجديد للترجي الرياضي تدريب نادي الدحيل القطري ومنتخب قطر ومنتخب السعودية كما كانت له تجارب في البطولة الاسبانية.
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