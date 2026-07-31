سيدي بوزيد: تعزيز قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بمعدات وتجهيزات جديدة

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تعزّز قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بمعدات وتجهيزات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصحيّة المقدمة لمرضى القصور الكلوي وتحسين ظروف العلاج داخل القسم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم البنية التحتية الصحية وتعزيز قدرات المؤسسة الاستشفائية على الاستجابة لاحتياجات المرض، وفق ما ذكرته، اليوم الجمعة، رئيسة القسم زهرة ساسي الجلالي.

وبيّنت الجلالي، في تصريح لصحفية "وات"، أنّ هذه المعدات الجديدة ستساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدّمة من خلال دعم طاقة استيعاب القسم، والرفع من نجاعة التكفل بالمرضى، كما من شأنها المساهمة في رفع عدد حصص تصفية الدم لفائدة المرضى باعتبار أنّ عددا منهم لم يكن يتمتع بالعدد الكافي من الحصص، كما ستمكّن من انهاء عملية التصفية في وقت مبكر، سيما وأنّ الحصة الليلية تنتهي في حدود الساعة الحادية عشر ليلا.

ولفتت، من جهة أخرى، إلى نقص الإطار الطبي والشبه الطبي بقسم تصفية الدم، وإلى ارتفاع عدد المرضى مقارنة بطاقة استيعاب القسم، حيث يبلغ عدد المرضى حوالي 114مريضا فيما لا تتجاوز طاقة استيعاب القسم 50 مريضا.