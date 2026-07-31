قبلي: المصادقة على الملفات المرجعية لانجاز 6 مشاريع صحية استراتيجية باعتمادات تناهز 10 ملايين دينار

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صادقت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بولاية قبلي على الملفات المرجعية الخاصة بـ 6 مشاريع صحية استراتيجية تناهز كلفتها 10 ملايين دينار، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، المدير الجهوي للصحة جوهر المكني.

وأوضح المكني، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه المصادقة تمثّل تمهيدا لانطلاق الدراسات الفنية لهذه المشاريع المموّلة من وزارة الصحة، وذلك بعد تعيين المهندسين المصمّمين، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تشمل تهيئة وصيانة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجهوي بقبلي، وتهيئة وصيانة قسم الاستعجالي وتوسعة قسم الإنعاش الجراحي بذات المؤسسة الصحية عبر إضافة 6 اسرة انعاش جديدة، مع توسعة قسم القلب بإضافة 8 اسرة انعاش مخصّصة لمرضى القلب، وإحداث وحدة للقسطرة، علاوة على إعادة بناء مجمع الصحة الأساسية بقبلي، وإعادة بناء مركز الصحة الأساسية بقرية ليماقس من معتمدية قبلي الشمالية.

وأضاف أنه من المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في تحسين جودة الخدمات الصحية، ودعم القدرة على الاستقبال والتكفل بالمرضى، خاصة في الاختصاصات الطبية الحيوية وبقسم الاستعجالي، بما يكرس استراتيجية وزارة الاشراف الرامية إلى تحقيق العدالة الصحيّة بين الجهات، وتقريب الخدمات الطبية ذات الجودة العالية من المواطن.