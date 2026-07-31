JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:31 Tunis

قبلي: المصادقة على الملفات المرجعية لانجاز 6 مشاريع صحية استراتيجية باعتمادات تناهز 10 ملايين دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f2c367f5f06f4.10445042_fehngqkiplmjo.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 22:09 قراءة: 0 د, 50 ث
      
صادقت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بولاية قبلي على الملفات المرجعية الخاصة بـ 6 مشاريع صحية استراتيجية تناهز كلفتها 10 ملايين دينار، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، المدير الجهوي للصحة جوهر المكني.
وأوضح المكني، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه المصادقة تمثّل تمهيدا لانطلاق الدراسات الفنية لهذه المشاريع المموّلة من وزارة الصحة، وذلك بعد تعيين المهندسين المصمّمين، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تشمل تهيئة وصيانة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجهوي بقبلي، وتهيئة وصيانة قسم الاستعجالي وتوسعة قسم الإنعاش الجراحي بذات المؤسسة الصحية عبر إضافة 6 اسرة انعاش جديدة، مع توسعة قسم القلب بإضافة 8 اسرة انعاش مخصّصة لمرضى القلب، وإحداث وحدة للقسطرة، علاوة على إعادة بناء مجمع الصحة الأساسية بقبلي، وإعادة بناء مركز الصحة الأساسية بقرية ليماقس من معتمدية قبلي الشمالية.
وأضاف أنه من المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في تحسين جودة الخدمات الصحية، ودعم القدرة على الاستقبال والتكفل بالمرضى، خاصة في الاختصاصات الطبية الحيوية وبقسم الاستعجالي، بما يكرس استراتيجية وزارة الاشراف الرامية إلى تحقيق العدالة الصحيّة بين الجهات، وتقريب الخدمات الطبية ذات الجودة العالية من المواطن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333802

babnet

كل الأخبار...

22:31 - ترامب يهدد بضرب إيران مجددا.. وواشنطن تتمسك بالضغط العسكري والاقتصادي
22:28 - أسعار النفط ترتفع بعد إعلان إيران وقف عبور سفن في مضيق هرمز
22:23 - الاثنين 3 أوت آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعي
22:21 - الحوثيون: أجبرنا 8 ناقلات نفط سعودية على تغيير مسارها نحو رأس الرجاء الصالح
22:09 - قبلي: المصادقة على الملفات المرجعية لانجاز 6 مشاريع صحية استراتيجية باعتمادات تناهز 10 ملايين دينار
21:46 - مباراة ودية - الترجي الرياضي يفوز على الاتحاد القرطاجني بثنائية نظيفة
21:27 - المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية خلال موجات الحر
21:10 - توزر: متابعة حالة قطيع الإبل وتخصيص حصة من السداري المدعم لفائدة المربين (ديوان تربية الماشية)
20:41 - سفير تونس بأنقرة يدعو الشركات التركية إلى الاستثمار في تونس خلال منتدى بإسطنبول
20:33 - وديات: النادي الإفريقي يكتسح النجم الخميري بعشرة أهداف.. وأمل حمام سوسة يهزم الترجي الجرجيسي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 31 جويلية 2026 | 16 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:09
19:29
16:15
12:33
05:24
03:43
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet35°
29° Babnet
الــرياح:
2.02 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-26
36°-26
39°-27
40°-28
40°-30
  • Avoirs en devises 23217,4
  • (31/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37850 DT
  • (31/07)
  • 1 $ = 2,94015 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/07)     861,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/07)   29751 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio