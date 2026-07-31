بورصة تونس: "توننداكس" ينهي الأسبوع على انخفاض بنسبة 3,9 بالمائة

أنهت بورصة تونس معاملات الأسبوع الممتد من 27 إلى 31 جويلية 2026 على انخفاض،بعد أن سجلت حصة الثلاثاء 28 جويلية، عمليات جني أرباح كبرى أثرت بشكل ملحوظ في أداء الأسهم المدرجة.وانخفض المؤشر المرجعي "توننداكس" بنسبة 3,9 بالمائة ليغلق عند 20.036,09 نقطة، وتتراجع بذلك مكاسبه منذ بداية السنة إلى 49 بالمائة، وفق التحليل الأسبوعي الصادر عن وسيط البورصة "تونس للأوراق المالية.وحافظت السوق خلال الأسبوع المنقضي على نسق تداول مرتفع، إذ بلغ إجمالي قيمة المبادلات 132,3 مليون دينار مستفيدة من إنجاز أربع صفقات تفاوضية، من بينها صفقة على سهم "التجاري بنك" بقيمة 59,3 مليون دينار، وثلاث صفقات على سهم "بنك الأمان" بقيمة جملية بلغت 4,1 مليون دينار.وسجل سهم "أوفيس بلاست" أفضل أداء خلال الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 10,7 بالمائة ليبلغ 1,870 دينار وسط تداولات بقيمة 82 ألف دينار.وواصل سهم "أستري" منحاه التصاعدي ليرتفع بنسبة 8,8 بالمائة إلى 84,900 دينارا، مع حجم تداول لم يتجاوز 30 ألف دينار.في المقابل، تصدر سهم "سانيماد" قائمة أكبر الأسهم التي سجلت تراجعا خلال الأسبوع بعد انخفاضه بنسبة 14 بالمائة إلى 0,430 دينار.كما تراجع سهم "البنك الوطني الفلاحي" بنسبة 9,4 بالمائة ليقفل عند 23,800 دينارا مع تسجيل معاملات أسبوعية بقيمة 9,1 مليون دينار.واستحوذ سهم "التجاري بنك" على النصيب الأكبر من اهتمام المستثمرين خلال الأسبوع، بعدما بلغت قيمة المعاملات 59,8 مليون دينار أي ما يعادل 45,2 بالمائة من إجمالي المبادلات بالسوق، مدعوما بإنجاز صفقة تفاوضية بقيمة 59,3 مليون دينار.