تواصل اشغال تهيئة ضفاف مجرى وادي مليان في اطار الجهود الرامية للتوقي من مخاطرأمطار الخريف

تتواصل أشغال تهيئة ضفاف مجرى وادي مليان بمنطقة رادس، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الاستعداد للتوقي من مخاطر أمطار الخريف، وحماية البنية التحتية والممتلكات المجاورة للأودية، والمحافظة على الأراضي الفلاحية، وضمان انسيابية جريان المياه، إلى جانب المساهمة في تحسين الوضع البيئي.وتمتد أشغال جهر وادي مليان على امتداد حوالي 7 كلم، انطلاقًا من الجهة السفلى المحاذية للبحر في اتجاه الطريق السيارة A1، وذلك من خلال توفير آلة كاسحة وثلاث آلات حفر وجهر، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة اليوم الجمعة 31 جويلية 2026.و شهدت الأشغال، منذ انطلاقها مساء الأربعاء 22 جويلية 2026، نسقًا متصاعدًا مكّن من تحقيق تقدم بمواقع التدخل اي على مستوى القنطرة المحاذية لتمثال فرحات حشاد، والقنطرة المؤدية إلى ملعب رادس، ومن جهة البحر حذو السكة الحديدية مع تركيز الجهود حاليًا على المواقع ذات الأولوية.وتتواصل أشغال جهر وتنظيف وتهيئة وادي مليان بوتيرة حثيثة، مع مواصلة تعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة، بما يضمن استكمالها في أفضل الآجال، ويعزز الوقاية من مخاطر الفيضانات، ويحسن الوضع البيئي وجودة الحياة لفائدة متساكني المنطقة قبل حلول موسم الأمطار.وتندرج الاشغال ضمن برنامج عمل مشترك تشرف على تنسيقه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ممثلة في الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، وبمتابعة ميدانية من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس وتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل والمؤسسات المعنية