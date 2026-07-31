حجز 206 أجهزة تكييف غير مطابقة أو مجهولة المصدر خلال حملة وطنية مشتركة

أسفرت حملة وطنية مشتركة لمراقبة أجهزة التكييف الفردية، نُفّذت يوم أمس 30 جويلية، عن حجز 206 أجهزة تكييف منها 198 جهازا غير مطابق من حيث التأشير و8 أجهزة مجهولة المصدر، إلى جانب تسجيل 130 مخالفة اقتصادية وديوانية، وفق ما أعلنته وزارة التجارة وتنمية الصادرات.وأفادت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أن الحملة أُُنجزت بمشاركة مصالح المراقبة الاقتصادية ووزارة الداخلية والديوانة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، في إطار التصدي لترويج أجهزة التكييف المتأتية من السوق الموازية ومنع تداول المكيفات التي يمنع ترويجها بالسوق الداخلية، فضلا عن التثبت من مدى مطابقتها للشروط الفنية المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.وشملت الحملة مختلف مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل ووحدات تصنيع أجهزة التكييف الفردية، حيث تم تنفيذ 494 زيارة رقابية.وركزت فرق المراقبة على التثبت من مصدر المنتوجات ومسك فواتير الشراء، والحصول على كراس الشروط المنظم لممارسة نشاط توزيع المواد الكهرومنزلية ومدى احترام مقتضيات التأشير الطاقي، بما في ذلك حمل الأجهزة المعروضة للبيع لملصقة تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وتبين مستوى استهلاكها للطاقة، فضلا عن التأكد من عدم تجاوز رتبة نجاعة استهلاك الطاقة للصنف الثالث ومراقبة إشهار الأسعار ونزاهة المعاملات.وتم خلال الحملة تسجيل 125 مخالفة اقتصادية شملت أساسا عدم مطابقة المنتوجات للتراتيب الجاري بها العمل وعدم إشهار الأسعار وعدم التصريح بنشاط توزيع المواد الكهرومنزلية، وكذلك عدم مسك فواتير الشراء، بالإضافة إلى 5 مخالفات ديوانية.