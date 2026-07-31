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وزير الدفاع يؤدي زيارة إلى المستشفى العسكري بقابس

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Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 17:38 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أدى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، أمس الخميس، زيارة ميدانية إلى المستشفى العسكري بقابس، أين اطلع على سير العمل بمختلف أقسامه، واستمع إلى بيانات حول أنشطته ومشاريع البنية الأساسيّة والبرامج المستقبليّة، من أجل تطوير أدائه وخدماته الطبيّة، لفائدة العسكريّين وعائلاتهم وأولي الحق بالعلاج.

والتقى الوزير بالمناسبة، برؤساء الأقسام والاطارات الإدارية والتقنية بالمستشفى. واطلع على مشاغلهم وبحث معهم الحلول الضروريّة لتجاوز بعض الصعوبات، على غرار نقص الإطار الطبي وشبه الطبي الذي يشهده المستشفى، وبرامج اقتناء المعدات والتجهيزات الطبية الدقيقة، حتى تؤدي هذه المؤسسة الاستشفائية العسكرية مهامها في إطار تقريب الخدمات الصحية من مستحقيها، والارتقاء بمستوى جودتها.


وأعرب، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الدفاع، عن تقديره للجهود الاستثنائية التي تبذلها كامل أسرة المستشفى، وما تقدمه من تضحيات في سبيل تطوير جودة الخدمات الصحية العسكرية، حاثا إياها على مزيد البذل والتسلّح بالعزم والتضحية والاجتهاد والروح المعنوية العالية، لدعم جاهزية الصحة العسكرية وتعزيز قدرتها.


ودعا الوزير، إلى تدعيم قدرات الإطارات الطبية ومواكبة التطورات والاكتشافات في المجال، مؤكدا الأولوية التي توليها الوزارة للمستشفى العسكري بقابس، وحرصها على معالجة الإشكاليات المعترضة وفي مقدمتها توسيع الفضاءات وتجديد بعض الأقسام، إضافة إلى تعزيز المستشفى بالكفاءات الطبية وشبه الطبية والإدارية والتقنية الضرورية.

وشدد على أهمية تطوير آليات العمل واعتماد التطبيقات والتقنيات الرقمية في المجال، باعتبارها رافعة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية، تماشيا مع استراتيجية وزارة الدفاع الوطني الرامية إلى دعم المنظومة الصحية العسكرية، وتطوير منظومة العلاج فيما يتعلّق بالتأمين الصحّي الجماعي، بما سيعزز الجاهزية والقدرة العملياتية للعسكريين.


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