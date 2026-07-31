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توزر: متابعة حالة قطيع الإبل وتخصيص حصة من السداري المدعم لفائدة المربين (ديوان تربية الماشية)

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Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 21:10 قراءة: 1 د, 14 ث
      
تابعت مصالح المندوبية الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر، خلال الأسبوع الجاري، حالة قطيع الإبل من حيث توفر المشارب والأعلاف، على خلفية موجة الحرّ الشديدة التي عرفتها الجهة طيلة أكثر من أسبوعين وأثّرت في وضعية المراعي الطبيعية، وفي ظلّ عدم انتفاع القطيع بحصة من الأعلاف المدعمة، وفق المهندس الرئيس بالديوان سامية هلالي.

وأوضحت الهلالي، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ مصالح الديوان عاينت، بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية بمعتمديتي حزوة وتمغزة، وضعية المشارب الموجودة في الصحراء، مع الحرص على تجهيز الإصطبلات وتوفير المظلات والمياه للرعاة، علما أنّ هذه المشارب المنجزة في الصحراء تتوفر على المياه كامل فترات النهار حتى خلال موجة الحرارة، مؤكدة استعداد الديوان لإحداث مشارب أخرى حسب حاجة المربين.

وأضافت أنّه تم الاتفاق على تخصيص حصّة من مادة السداري المدعم لفائدة مربي الإبل على غرار مربي الأغنام والماعز والأبقار، مشيرة إلى أن مصالح الديوان لاحظت في الأسابيع الأخيرة اقبال المربين على اقتناء الأعلاف الخشنة "القرط والتبن" بأسعار تفاضلية ومدعمة من طرف الهياكل المهنية من شركات تعاونية وشركات أهلية وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة مع الديوان الوطني للأعلاف.
وذكرت أنّه يجري حاليا إتمام الإجراءات الإدارية والفنية لتوزيع 5 أصناف من البذور العلفية "الدرع والفصة والبرسيم والمنجور والقصيبة والشعير" في معتمديتي حزوة وتمغزة من أجل تكثيف الزراعات العلفية لتوفير موارد علفية لمختلف أصناف الماشية وذلك في إطار اتفاقية مبرمة بين المندوبية الجهوية لديوان تربية الماشية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتنفيذ مشروع التنمية الريفية المندمجة المموّل عن طريق وكالة التعاون الايطالية، لافتة إلى تواصل تدخّلات الديوان في ما يتعلق بالمداواة وترقيم القطيع بالتنسيق مع المصالح البيطرية.
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21:10 - توزر: متابعة حالة قطيع الإبل وتخصيص حصة من السداري المدعم لفائدة المربين (ديوان تربية الماشية)
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