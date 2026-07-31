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مختصة في طب الاستعجالي تحذر من مخاطر موجة الحر على الفئات الهشة، وتدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 20:14 قراءة: 1 د, 33 ث
      
حذرت الطبيبة المختصة في طب الاستعجالي، هالة بن تركية، من التداعيات الصحية لارتفاع درجات الحرارة على عدد من الفئات الهشة، وفي مقدمتها كبار السن، والأطفال والرضع، والنساء الحوامل، والرياضيون، مؤكدة أن الوقاية تبقى الوسيلة الأنجع لتفادي المضاعفات الخطيرة المرتبطة بموجات الحر.

وأوضحت بن تركية، في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة، أن كبار السن يعدون من أكثر الفئات عرضة للخطر، نظرا إلى ضعف إحساسهم بالعطش وتراجع قدرتهم على تحمل الحرارة، داعية إلى عدم انتظار شعورهم بالحاجة إلى شرب الماء، بل الحرص على تزويدهم بكأس من الماء كل ساعة، مع توفير التهوية الجيدة والحفاظ على برودة أماكن إقامتهم.


وبخصوص الأطفال والرضع، بينت أن أجسامهم تفقد الحرارة بمعدل أسرع من البالغين، في حين لا يستطيع الرضع التعبير عن شعورهم بالعطش أو الانزعاج، ما يستوجب مراقبتهم باستمرار. وأوصت بعدم تعريضهم لأشعة الشمس خلال فترات الحر الشديد، وإلباسهم ملابس فاتحة اللون مع غطاء للرأس، محذّرة من ترك أي طفل داخل سيارة، حتى لدقائق معدودة، لما قد يشكله ذلك من خطر على حياته.


كما نبّهت إلى أن النساء الحوامل أكثر عرضة للاصابة بالجفاف أو الانخفاض الحاد في ضغط الدم نتيجة ارتفاع الحرارة، وهو ما قد يؤثر سلبا في صحة الأم والجنين. ودعت إلى تجنب المجهود البدني خلال فترة الذروة الممتدة بين الساعة الحادية عشرة صباحا والرابعة بعد الظهر، مع الإكثار من شرب الماء والسوائل الصحية الخالية من السكر المضاف.

وفي ما يتعلق بالرياضيين، أكدت أن ممارسة النشاط البدني في الأجواء الحارة قد تؤدي إلى الإصابة بضربة شمس، حتى في حال عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وقد تتسبب في مضاعفات خطيرة تصل إلى الفشل الكلوي. ونصحت بممارسة الرياضة خلال الفترات الأكثر اعتدالا، مثل ساعات الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، مع الحرص على تعويض السوائل بشرب كميات كافية من الماء.

وشددت بن تركية على أن الالتزام بإجراءات الوقاية والتوعية بالمخاطر يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الصحة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
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