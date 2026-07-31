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وزير الشؤون الدينية يدعو الى تخصيص الخطب الجمعية للتوعية بضورة الالتزام بقوانين المرور وبالسلوك الحضاري

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Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 18:07 قراءة: 1 د, 49 ث
      
دعا وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي، أمس الخميس، إلى ضرورة تخصيص الخطب الجمعية والدروس، لتوعية رواد المساجد بضرورة الالتزام بقوانين المرور والتحلي بالسلوك الحضاري وحُسن الخلق في التعامل مع المترجلين والسائقين، مبرزا أهمية الصيانة الدورية للسيارت في الحد من حوادث الطرقات وحماية مستعملي الطريق.

وبين الوزير، لدى افتتاحه بدار الكتب الوطنية يوما دراسيا تحت عنوان "وقاية النفس والممتلكات من حوادث الطرقات: حفظ للأمانة وتحقيق لمقصد شرعي ومسؤولية مجتمعية"، أن هذه التظاهرة تندرج في إطار تنفيذ "الاستراتيجية متعدّدة القطاعات لسلامة المرور 2025/2034، والهادفة إلى التحسيس بضرورة احترام قانون الطرقات تفاديا للحوادث وكل ما يهدد النفس البشرية التي حثّ الإسلام على المحافظة عليها.


من جهته، أفاد رئيس جامعة الزيتونة الدكتور محمد الرزقي، بأنّ الإسلام حرّم إراقة الدماء بغير حقّ وحثّ على حماية وتكريم النفس البشرية، وهو ما يقتضي التنشئة والتربية على مبدأ احترام قيمة الإنسان وقيمة الحياة، مبرزا ضرورة أن يستحضر السائق عند القيادة أنه مؤتمن على نفسه وعلى من معه وعلى من هم في الطريق، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الشؤون الدينية.


أما المكلّف بتسيير المكتبة الوطنية نزار كحيلة، فقد اعتبر أنّ الوقاية من حوادث الطرقات ليست انضباطا إداريا فحسب، بل هي مسؤولية اجتماعية وأمانة شرعية، منبها إلى أنّ تفادي أخطار الطريق لا يتم بتطبيق القوانين وحدها، بل بتربية الضمائر وتقويم السلوكيات.

وأكد أنّ وزارة الشؤون الدّينية، تسعى من خلال تنظيمها لهذا اليوم الدراسي بالتعاون مع المرصد الوطني للسلامة المرورية، إلى إبراز البعد الأخلاقي والرّوحي للسلامة المرورية، وتنمية الوعي الدّيني والمجتمعي لدى كل فرد.

من ناحيته، أبرز ممثل المرصد الوطني للسلامة المرورية شمس الدين العدواني، أهمية تربية الأطفال في الكتاتيب على قواعد السلامة المرورية، مشيرا إلى تعويل المرصد على الخطب الجمعية والدروس الدّينية في ترسيخ ثقافة السلوك الحضاري في الطريق عموما وأثناء القيادة بصفة خاصة، واحترام الحق في الحياة، مثمّنا الدور الموكول لوزارة الشؤون الدّينية في معاضدة جهودهم التوعوية في هذا الاتجاه.

وتخلّل اليوم الدراسي جملة من المداخلات، تناولت المواضيع التالية "وقاية النفس والممتلكات: حفظ للأمانة وتحقيق لمقصد شرعي" و"ملامح الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وآليات الوقاية" و"دور الخطاب الدّيني في التوعية والتحسيس للوقاية من حوادث الطرقات والمحافظة على النفس والممتلكات".

وقد واكب هذه التظاهرة، ثلة من المديرين الجهويّين والوعاظ والإطارات المسجدية سواء بالحضور أو بتقنية التواصل عن بعد، الى جانب ممثلين عن المرصد الوطني للسلامة المرورية والحماية المدنية والكشافة التونسية والهلال الأحمر التونسي.
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