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النجم الساحلي يتعاقد مع اللاعب عزمي غومة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a6cc89d3e9c20.58920556_gpkmlhqfieojn.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 17:08 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلن النجم الرياضي الساحلي اليوم الجمعة عن تعزيز صفوف أكابر كرة القدم بالتعاقد مع اللاعب عزمي غومة بعقد يمتد لموسمين.
ويشغل عزمي غومة صاحب الـ 28 عاما خطة ظهير أيسر وسبق له اللعب لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي ونادي فاركو المصري.
وكان النجم الرياضي الساحلي الذي يشرف على تدريبه المدرب الفرنسي الجديد كريستيان براكوني ومساعده سليم بن عاشور قد تعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الصيفي على غرار

أشرف بن ضياف لمدة موسمين قادما من الترجي الجرجيسي، وعبد الله العامري لموسمين في صفقة انتقال حر، والليبيري محمد سانغاري، الذي سبق له اللعب في نادي نيوكاستل الانقليزي مع فريق أقل من 21 سنة وأقل من 23 سنة قبل الإنتقال إلى نادي ليفنستون الأسكتلندي، لمدة سنتين.
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