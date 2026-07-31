النجم الساحلي يتعاقد مع اللاعب عزمي غومة

أعلن النجم الرياضي الساحلي اليوم الجمعة عن تعزيز صفوف أكابر كرة القدم بالتعاقد مع اللاعب عزمي غومة بعقد يمتد لموسمين.ويشغل عزمي غومة صاحب الـ 28 عاما خطة ظهير أيسر وسبق له اللعب لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي ونادي فاركو المصري.وكان النجم الرياضي الساحلي الذي يشرف على تدريبه المدرب الفرنسي الجديد كريستيان براكوني ومساعده سليم بن عاشور قد تعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الصيفي على غرارأشرف بن ضياف لمدة موسمين قادما من الترجي الجرجيسي، وعبد الله العامري لموسمين في صفقة انتقال حر، والليبيري محمد سانغاري، الذي سبق له اللعب في نادي نيوكاستل الانقليزي مع فريق أقل من 21 سنة وأقل من 23 سنة قبل الإنتقال إلى نادي ليفنستون الأسكتلندي، لمدة سنتين.