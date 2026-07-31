بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عاما - التونسية تسنيم العثيميني تحرز الميدالية الفضية لوزن 40 كغ

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أحرزت التونسية تسنيم العثيميني الميدالية الفضية لمنافسات المصارعة النسائية لوزن أقل من 40 كغ ضمن فعاليات بطولة العالم تحت 17 سنة المقامة بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وجاء ذلك اثر هزيمتها في الدور النهائي أمام اليابانية ناتسومي سازاكي، التي اطاحت في الدور نصف النهائي بالامريكية صوفيا فالديز، بنتيجة 0-10.

وكانت تسنيم العثيميني قد تأهلت الى الدور النهائي عقب فوزها أمس الخميس في الدور نصف النهائي على المصارعة التركية سيرين عسكرا بنتيجة 6-3 بعد ان تفوقت على الاذربيجانية جولخانيم شيرينوفا 6-4 في الدور ربع النهائي والمنغولية ازايا باتولغا 5-0 في الدور ثمن النهائي.