اصابة عونين وحريف بجروح خفيفة جراء اندلاع حريق بمكتب بريد الرديف من ولاية قفصة صباح الجمعة

اصيب عونا بريد وحريف بجروح خفيفة، جراء اندلاع حريق، صباح اليوم الجمعة 31 جويلية 2026 بمكتب بريد الرديف المحطة بمعتمدية الرديف من ولاية قفصة.وافاد البريد التونسي،في بلاغ، انه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بقفصة لتلقي الإسعافات اللازمة مشيرا الى ان الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية.وأوضح أنه وفور وقوع الحادث، تولّت مختلف هياكل البريد التونسي التدخل والتنسيق مع مصالح الحماية المدنية والحرس الوطني والسلطات الجهوية بولاية قفصة، حيث تمت السيطرة على الحريق وتأمين محيط المكتب.