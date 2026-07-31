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"إعادة سحب رزنامة بطولة الرابطة الأولى غير مطروحة بالمرة" (الناطق الرسمي باسم الرابطة)

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Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 14:33 قراءة: 0 د, 51 ث
      
نفى الناطق الرسمي باسم الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة حافظ بن أحمد ما تم تداوله بشأن اعتزام الرابطة إعادة سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وقال بن أحمد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة إن مسألة إعادة سحب الرزنامة "غير مطروحة بالمرة" مؤكدا أن الملف يعتبر مغلقا بالنسبة إلى الرابطة.

وأضاف أن عملية سحب الرزنامة جرت في كنف الشفافية بحضور ممثلي جميع الأندية وعدل منفذ مشددا على أنه لا يوجد أي مبرر أو داع لإعادة إجراء القرعة التي دارت وفق الإجراءات المعمول بها على حد قوله.
وأثارت عملية سحب الرزنامة التي جرت يوم الإربعاء الماضي بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم بعض الجدل إثر تداول مقاطع فيديو قال متابعون إنها توثق وجود خطإ في إجراءات القرعة.


ويتمثل الإشكال، وفق ما تم تداوله، في عدم احترام الفصل بين الوعاء المخصص لأرقام الترتيب والوعاء الخاص بأسماء الأندية بعد وضع كرة في غير الوعاء المخصص لها. ورغم الجدل الذي أثاره ذلك، فقد أجمع عديد المتابعين على أن هذا الخطأ لم يؤثر في نتائج القرعة أو في تركيبة الرزنامة النهائية.
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