أكثر من 740 قتيلا في حوادث المرور بتونس منذ بداية 2026
كشف رئيس جمعية السلامة المرورية، بلال الونيفي، أن حوادث الطرقات في تونس أودت بحياة أكثر من 740 شخصا منذ بداية سنة 2026، إلى جانب تسجيل آلاف الجرحى، واصفا هذه الحوادث بـ"الإرهاب المروري".
وجاءت تصريحات الونيفي خلال حفل احتضنه مقر منظمة الصحة العالمية بتونس، خُصص لإطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية، بحضور عدد من سفراء الدول العربية ومسؤولين من منظمات دولية وإقليمية.
وأكد أن الأرقام المسجلة تدق ناقوس الخطر، داعيا إلى اعتماد سياسات تجعل السلامة المرورية جزءا أساسيا من منظومة الحوكمة داخل مختلف المؤسسات، معتبرا أن الاستثمار في الوقاية من حوادث الطرقات هو استثمار في الإنسان وفي استدامة الموارد البشرية.
من جهتها، أوضحت المسؤولة عن برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، كوثر العقيلي، أن حوادث المرور تتسبب سنويا في وفاة نحو 1.1 مليون شخص حول العالم، بمعدل يقارب 3 آلاف وفاة يوميا، داعية إلى تكثيف الجهود والاستثمار في برامج الوقاية والحد من هذه الظاهرة.
وفي السياق ذاته، أفادت رئيسة الاتحاد العربي للسلامة المرورية، لينا عزت شبيب، بأن منطقة الشرق الأوسط تستأثر بنحو 11 بالمائة من إجمالي حوادث الطرقات المسجلة عالميا، وهو ثاني أعلى معدل بين أقاليم العالم، مشددة على أهمية توفير وسائل نقل آمنة للعاملين لحماية الأرواح وتحسين الإنتاجية.
من جانبها، أكدت رئيسة ديوان وزير الصناعة والمناجم والطاقة، عفاف الطياري، أن السلامة المرورية تمثل استثمارا في العنصر البشري، مشيرة إلى ضرورة تكاتف مختلف المتدخلين للحد من الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الطرقات.
وشهدت التظاهرة توقيع اتفاقيات شراكة بين جمعية السلامة المرورية وعدد من المؤسسات الوطنية، إلى جانب تكريم مؤسسات ساهمت في دعم ثقافة السلامة المرورية، من بينها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وشركة تونس للطرقات السيارة، وشركة البحيرة للاستثمار، والشركة الجهوية للنقل ببنزرت.
وجاءت تصريحات الونيفي خلال حفل احتضنه مقر منظمة الصحة العالمية بتونس، خُصص لإطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية، بحضور عدد من سفراء الدول العربية ومسؤولين من منظمات دولية وإقليمية.
وأكد أن الأرقام المسجلة تدق ناقوس الخطر، داعيا إلى اعتماد سياسات تجعل السلامة المرورية جزءا أساسيا من منظومة الحوكمة داخل مختلف المؤسسات، معتبرا أن الاستثمار في الوقاية من حوادث الطرقات هو استثمار في الإنسان وفي استدامة الموارد البشرية.
من جهتها، أوضحت المسؤولة عن برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، كوثر العقيلي، أن حوادث المرور تتسبب سنويا في وفاة نحو 1.1 مليون شخص حول العالم، بمعدل يقارب 3 آلاف وفاة يوميا، داعية إلى تكثيف الجهود والاستثمار في برامج الوقاية والحد من هذه الظاهرة.
وفي السياق ذاته، أفادت رئيسة الاتحاد العربي للسلامة المرورية، لينا عزت شبيب، بأن منطقة الشرق الأوسط تستأثر بنحو 11 بالمائة من إجمالي حوادث الطرقات المسجلة عالميا، وهو ثاني أعلى معدل بين أقاليم العالم، مشددة على أهمية توفير وسائل نقل آمنة للعاملين لحماية الأرواح وتحسين الإنتاجية.
من جانبها، أكدت رئيسة ديوان وزير الصناعة والمناجم والطاقة، عفاف الطياري، أن السلامة المرورية تمثل استثمارا في العنصر البشري، مشيرة إلى ضرورة تكاتف مختلف المتدخلين للحد من الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الطرقات.
وشهدت التظاهرة توقيع اتفاقيات شراكة بين جمعية السلامة المرورية وعدد من المؤسسات الوطنية، إلى جانب تكريم مؤسسات ساهمت في دعم ثقافة السلامة المرورية، من بينها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وشركة تونس للطرقات السيارة، وشركة البحيرة للاستثمار، والشركة الجهوية للنقل ببنزرت.
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