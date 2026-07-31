أكثر من 740 قتيلا في حوادث المرور بتونس منذ بداية 2026

كشف رئيس، بلال الونيفي، أن حوادث الطرقات في تونس أودت بحياة أكثر منمنذ بداية سنة 2026، إلى جانب تسجيل آلاف الجرحى، واصفا هذه الحوادث بـ"الإرهاب المروري".وجاءت تصريحات الونيفي خلال حفل احتضنه مقربتونس، خُصص لإطلاق، بحضور عدد من سفراء الدول العربية ومسؤولين من منظمات دولية وإقليمية.وأكد أن الأرقام المسجلة تدق ناقوس الخطر، داعيا إلى اعتماد سياسات تجعل السلامة المرورية جزءا أساسيا من منظومة الحوكمة داخل مختلف المؤسسات، معتبرا أن الاستثمار في الوقاية من حوادث الطرقات هو استثمار في الإنسان وفي استدامة الموارد البشرية.من جهتها، أوضحت المسؤولة عن برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية،، أن حوادث المرور تتسبب سنويا في وفاة نحوحول العالم، بمعدل يقارب، داعية إلى تكثيف الجهود والاستثمار في برامج الوقاية والحد من هذه الظاهرة.وفي السياق ذاته، أفادت رئيسة، بأن منطقة الشرق الأوسط تستأثر بنحومن إجمالي حوادث الطرقات المسجلة عالميا، وهو ثاني أعلى معدل بين أقاليم العالم، مشددة على أهمية توفير وسائل نقل آمنة للعاملين لحماية الأرواح وتحسين الإنتاجية.من جانبها، أكدت رئيسة ديوان وزير الصناعة والمناجم والطاقة،، أن السلامة المرورية تمثل استثمارا في العنصر البشري، مشيرة إلى ضرورة تكاتف مختلف المتدخلين للحد من الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الطرقات.وشهدت التظاهرة توقيع اتفاقيات شراكة بينوعدد من المؤسسات الوطنية، إلى جانب تكريم مؤسسات ساهمت في دعم ثقافة السلامة المرورية، من بينها، و، و، و