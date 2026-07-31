تصدير دفعة جديدة من السيارات الكهربائية "باكوموتورز" إلى ألمانيا

شرعت الشركة الناشئة، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية بالمنطقة الصناعية بالمغيرة من ولاية بن عروس، في تصدير أول دفعة من سياراتها إلى، بعد حصولها في وقت سابق على شهادة المطابقة الأوروبية، لتصبح أول مصنع تونسي للسيارات الكهربائية ينال هذا الاعتماد.وجرى موكب شحن الدفعة الجديدة، الجمعة، بحضور وزير التجارة وتنمية الصادراتووالي بن عروسوعدد من مسؤولي الوزارة وإطارات الشركة.وأكدت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادراتأن هذه العملية تندرج في إطار دعم المؤسسات التونسية الراغبة في اقتحام الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن قطاع مكونات السيارات في تونس يضم نحوويوفر حواليوأضافت أن صادرات القطاع بلغت خلال سنةنحو، معتبرة أنه من أكثر القطاعات الصناعية الواعدة في تونس.وتتجاوز نسبة الإدماج المحلي في شركة، من خلال اعتمادها على عدد من المؤسسات التونسية الناشطة في مجالات النسيج والألمنيوم والحديد وكوابل السيارات والمطاط وغيرها.وأوضحت البرجي أن الامتيازات التي أقرهالفائدة قطاع السيارات الكهربائية تندرج ضمن التوجهات الوطنية لدعم الاقتصاد الأخضر، مع هدف رفع قيمة الاستثمارات في القطاع إلى نحو، والوصول إلى رقم معاملات في حدود، إضافة إلى توفيرخلال السنوات المقبلة.من جانبه، أفاد المدير العام للشركةبأن الدفعة المصدرة إلى ألمانيا تضم، وتمثل خامس عملية تصدير للشركة بعد أسواقوأشار إلى أن الشركة، التي انطلقت قبل أربع سنوات، تشغل حاليابين مهندسين وتقنيين وعمال، وتمكنت من بيع أكثر منفي السوق المحلية.وأضاف أن الشركة تعتزم تصديرخلال سنة، قبل رفع صادراتها إلىخلال سنة، استجابة للطلبات المتزايدة من الأسواق الخارجية.