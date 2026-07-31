وزارة التجارة تعلن عن فتح حصة تعريفية لتوريد 16ألفا و500 طن من بذور البطاطا لموسم 2027/2026

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن فتح حصة تعريفية لتوريد 16 ألفا و500 طن من بذور البطاطا الموجهة للموسم الفلاحي 2027/2026.وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن توزيع الحصة سيتم طبقا لطريقة المبادلات التقليدية على أن تتولى مصالح المجمع المهني المشترك للخضر تقديم مطالب الانتفاع بالحصص التعريفية.والحصة التعريفية هي كمية محددة من بضاعة معينة يسمح بتوريدها من الخارج خلال فترة زمنية معينة بتعريفة جمركية مخفضة أو بشروط جمركية تفضيلية مقارنة بالتعريفة العادية المطبقة على الكميات التي تتجاوز تلك الحصة.وجاء في ذات البلاغ، أن المقصود بفتح حصة تعريفية بـ16 ألفا و500 طن، هو أنه يمكن توريد هذه الكمية في إطار نظام جمركي تفضيلي وفق الشروط والإجراءات التي حددتها وزارة التجارة.وتشمل شروط قبول المطالب، بالخصوص، أن يكون المورد من ضمن الاشخاص الذين قاموا بتسوية وضعيتهم الجبائية وأن يكون منخرطا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فضلا عن الإدلاء بتصريح على الشرف يفيد بعدم وجود المورد في حالة إفلاس أو صلح احتياطي وعدم الانقطاع عن العمل لمدة خمس سنوات على الأقل.كما يتعين على المورد تقديم الوثائق المطلوبة من بينها كراس الشروط ممضى ومختوم وشهادة تتضمن المعطيات القانونية للمؤسسة إلى جانب ضمان بنكي بقيمة 1 بالمائة من قيمة الكمية المطلوبة لفائدة المجمع المهني المشترك للخضر.وحددت الوزارة آخر أجل لإيداع أو إرسال المطالب يوم 27 أوت 2026، على الساعة العاشرة صباحا على أن يتم فتح الظروف في اليوم ذاته خلال جلسة علنية بمقر المجمع المهني المشترك للخضر بتونس.وأكد البلاغ أن المطالب الواردة بعد الآجال المحددة أو غير المطابقة للشروط لن تؤخذ بعين الاعتبار.