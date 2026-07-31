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بحث تعزيز التعاون الصحي بين تونس واليابان

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Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 13:34 قراءة: 1 د, 6 ث
      
مثلت زيارة سفير اليابان بتونس سايتو جون، أمس الخميس، إلى عدد من المؤسسات الاستشفائية بتونس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الصحي بين تونس واليابان ودعم المشاريع المشتركة في مجالات التكوين وتبادل الخبرات والتجهيزات الطبية، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لفائدة المرضى.

وقد شملت هذه الزيارة المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى، والمستشفى الجامعي الرابطة، والمستشفى الجامعي شارل نيكول، حيث قام السفير الياباني بجولات ميدانية بعدد من الأقسام الحيوية بالمؤسسات الاستشفائية الثلاث، وفق بلاغ صادر الجمعة عن الإدارة الجهوية للصحة بتونس.


واطّلع الوفد الياباني بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى على سير العمل بقسم الاستعجالي، وقسم التصوير الطبي، وقسم جراحة العظام، أما بالمستشفى الجامعي الرابطة، فقد شملت الزيارة قسم الاستعجالي وقسم أمراض العيون وقسم التصوير الطبي وقسم أمراض القلب وقسم أمراض القلب للأطفال، وتم خلال الجولة تقديم عروض حول طبيعة الخدمات المسداة وآليات التكفل بالمرضى.


وفي المستشفى الجامعي شارل نيكول، زار الوفد قسم الاستعجالي وقسم أمراض الجهاز الهضمي وقسم التحاليل البيوكيميائية والمركز الوطني للجراحة الروبوتية إلى جانب قسم الجراحة تحت إشراف رئيس القسم الدكتور رمزي نويرة، حيث تم استعراض الإمكانيات الطبية والتقنيات الحديثة المعتمدة، خاصة في مجال الجراحة الروبوتية.

وخلال الزيارة، تم تقديم عرض حول استراتيجية تنظيم مسالك التكفل بالمرضى والرفع من سرعة التدخل وتحسين جودة الخدمات الصحية إلى جانب مواصلة تطوير التجهيزات الطبية بما يعزز نجاعة المؤسسات الاستشفائية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
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