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الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يُسلّم تجهيزات شبه طبية لفائدة المستشفى الجامعي الرابطة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 13:31 قراءة: 0 د, 29 ث
      
سلّم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، مجموعة من التجهيزات شبه الطبية ومعدات أخرى لفائدة المستشفى الجامعي الرابطة وذلك لدعم قسم أمراض القلب للأطفال وقسم أمراض القلب بالمستشفى.

وتندرج هذه المبادرة في اطار جهود الاتحاد الرامية إلى تعزيز جاهزية ونجاعة المؤسسات الصحية العمومية وتدعيم قدراتها والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمرضى لا سيما في الاختصاصات ذات الأولوية، وفق بلاغ نشره الاتحاد اليوم الجمعة.


وشدد الاتحاد على تعزيز الشراكة القائمة مع مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدا مواصلة تنفيذ المبادرات ذات البعد الاجتماعي والإنساني التي تدعم المصلحة العامة، مشيدا بالجهود التي بذلها الإطار الطبي وشبه الطبي والإداري بمستشفى الرابطة.
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