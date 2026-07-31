جلسة عمل تونسية جزائرية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التكوين المهني

انعقدت الخميس 30 جويلية 2026 بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، جلسة عمل جمعت وفداً من وزارة التكوين والتعليم المهنيين بالجمهورية الجزائرية بممثلي منظومة التكوين المهني التونسية، وذلك في إطار زيارة دراسية منظمة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.ومثلت الجلسة مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات حول آليات التكوين المهني المعتمدة في تونس والجزائر، والابتكارات البيداغوجية، والتحول الرقمي في قطاع التكوين، فضلاً عن التحديات المشتركة وآفاق التعاون المستقبلي، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الوكالة التونسية للتكوين المهني.كما تم خلال اللقاء تقديم عروض حول البرامج والأنشطة التي تنفذها مختلف هياكل التكوين المهني التونسية، مع تسليط الضوء على المقاربات البيداغوجية الحديثة، وخاصة المقاربة بالكفاءات، ومنظومات تكوين المكونين وهندسة التكوين، وآليات التكوين المستمر والترقية المهنية، إلى جانب استعراض التجارب الناجحة في توظيف الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة لخدمة العملية التكوينية.وأكد المشاركون أهمية مواصلة دعم التعاون التونسي الجزائري في مجال التكوين المهني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما يسهم في تطوير المنظومتين وتعزيز جودة التكوين والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية الشراكة والتكامل بين مختلف المتدخلين في القطاع، ودور التعاون الإقليمي والدولي في دعم جهود تحديث منظومات التكوين المهني والارتقاء بكفاءات الموارد البشرية في البلدين.وشارك في الجلسة التي جرت بإشراف المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني، إلياس الشريف، ممثلة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني، وإطارات من الوكالة التونسية للتكوين المهني، والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين، والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.