المنستير تحتضن الدورة الثانية للمعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية من 18 إلى 27 أوت 2026

أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية، عبر مندوبيته الجهوية بالمنستير، عن تنظيم الدورة الثانية للمعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية "Monastir Fest" تحت شعار "تحف وهدايا من بلادي"، وذلك من 18 إلى 27 أوت 2026 بساحة الفنون بمدينة المنستير.ويهدف المعرض إلى دعم الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجامع الصناعات التقليدية في تسويق منتجاتهم من خلال توفير فضاء يتيح لهم عرض وبيع منتوجاتهم أمام جمهور متنوع يضم متساكني ولاية المنستير وزوارها من مختلف جهات البلاد إلى جانب السياح الأجانب، بما يعزز فرص الترويج للمنتجات التقليدية الوطنية وتوسيع دائرة حرفائها خاصة خلال ذروة الموسم السياحي.ويتضمن المعرض فضاء تجاريا مفتوحا يضم 26 خيمة مجهزة بالإضاءة بمساحة 9 أمتار مربعة لكل جناح لتمكين المشاركين من عرض منتجاتهم في ظروف ملائمة.ودعت المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير الحرفيين الراغبين في المشاركة إلى تقديم مطالب الحجز لديها في أجل أقصاه، يوم 5 أوت 2026.ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط تسويق منتوجات الصناعات التقليدية الوطنية وإتاحة فرص إضافية للحرفيين للتعريف بإبداعاتهم والرفع من مبيعاتهم عبر التواصل المباشر مع الحرفاء خلال ذروة الموسم السياحي.