وزارة الداخلية تفتح مناظرة خارجية لانتداب عرفاء لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء (ذكور) لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، على أن يتم قبول الترشحات إلكترونيا خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 24 أوت 2026.وأوضحت الوزارة، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أن المناظرة مفتوحة للمترشحين الذين أتموا السنة الرابعة من التعليم الثانوي أو أحرزوا شهادة تكوين معادلة لهذا المستوى مع توفر جملة من الشروط القانونية والبدنية من بينها التمتع بالجنسية التونسية وأن يتراوح سن المترشح بين 20 و24 سنة بتاريخ 1 جانفي 2026، مع إمكانية التمتع ببعض الاستثناءات القانونية المتعلقة بالسن.كما يشترط أن لا يقل طول المترشح عن 1.70 متر وأن تكون حدة بصره لا تقل عن 15/20 للعينين قبل تصحيح النظر وأن يثبت الفحص الطبي سلامته من الأمراض إضافة إلى قدرته على العمل ليلا ونهارا بكامل تراب الجمهورية.وبينت الوزارة أن التسجيل يتم وجوبا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للانتدابات قبل إيداع ملف الترشح مباشرة لدى مركز الحرس أو الأمن الوطنيين مرجع النظر حسب عنوان السكنى المدون ببطاقة التعريف الوطنية مؤكدة أن المطالب الواردة مباشرة إلى الإدارة أو عبر البريد تعتبر لاغية.ويتضمن ملف الترشح، بالخصوص، استمارة التسجيل الإلكترونية المؤشر عليها من مركز الحرس أو الأمن الوطنيين ومطلبا باسم وزير الداخلية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من الشهادة المدرسية أو شهادة التكوين المطلوبة وصورة شمسية ومضمون ولادة حديث إلى جانب الوثائق الإضافية الخاصة ببعض الحالات من بينها شهادة حسن السيرة للمتحصلين عليها من وزارة الدفاع الوطني، ورخصة السياقة صنف "ب" بالنسبة للمتحصلين عليها وشهادة التسجيل بمكتب التشغيل للمترشحين المعنيين بالإعفاء من شرط السن وبطاقة عدد 3 أو وصل إيداع طلب استخراجها.وأكدت الوزارة أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح حدد ليوم 24 أوت 2026 مشيرة إلى أنه لن يتم قبول أي وثيقة تكميلية بعد غلق باب الترشحات.وأضافت أن الاختبارات الكتابية ستنطلق بداية من يوم 26 أكتوبر 2026 والأيام الموالية على أن يتم إعلام المترشحين المقبولين لاجتيازها بواسطة إرسالية قصيرة (SMS) تتضمن دعوة لاستخراج الاستدعاءات من الموقع الإلكتروني الخاص بانتدابات وزارة الداخلية مع تحديد تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.وأشارت الوزارة إلى أن المترشحين الذين يجتازون المناظرة بنجاح نهائي سيخضعون لفترة تكوين أساسي بمدارس التكوين التابعة للإدارة العامة للحرس الوطني قبل انتدابهم بالسلك مؤكدة أن عدم توجيه استدعاء للمشاركة في الاختبارات يعد بمثابة رفض للترشح وأن الملفات المودعة لا يتم إرجاعها إلى أصحابها.