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ندوة إقليمية بتونس العاصمة لتعزيز استثمار التونسيين بالخارج وتوجيه تحويلاتهم نحو المشاريع

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Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 12:24 قراءة: 1 د, 13 ث
      
احتضنت تونس العاصمة، الأربعاء الماضي، الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الثاني، تحت شعار "طاقاتنا بالخارج... قوة دافعة لتنمية وطنية"، بمشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية والمتدخلين في مجال الهجرة وشؤون التونسيين بالخارج.

وشهدت الندوة تنظيم ورشتين تفاعليتين، خُصصت الأولى للتعريف بفرص الاستثمار في القطاعات الواعدة بولايات الإقليم الثاني، فيما تناولت الثانية سبل تعزيز الإدماج المالي للجالية التونسية وتوجيه تحويلاتها المالية نحو الاستثمار المباشر، وفق بلاغ أصدره ديوان التونسيين بالخارج اليوم الجمعة.


   وأكدت المديرة العامة المكلفة بتسيير ديوان التونسيين بالخارج نائلة بالي في مداخلتها حرص الديوان على تطوير برامجه وخدماته لفائدة أفراد الجالية، مشيرة إلى انخراط وزارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين، بمن فيهم المقيمون بالخارج.
من جانبه، شدد والي تونس عماد بوخريص على التزام الدولة بتذليل الصعوبات التي تواجه التونسيين بالخارج وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة لهم من حيث السرعة والنجاعة، مبرزا الدور المحوري الذي تضطلع به الجالية التونسية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتها المالية، التي أصبحت تمثل المصدر الأول للمدخرات الوطنية من العملة الأجنبية.

وشارك في أشغال الندوة، إلى جانب والي تونس والمديرة العامة المكلفة بتسيير ديوان التونسيين بالخارج، عدد من الأكاديميين والخبراء الذين أطروا الورشات الحوارية، حيث تم التفاعل مع أسئلة ومشاغل المشاركين، ولا سيما المتعلقة بالاستثمار وآفاق تطويره.
وتندرج هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات الإقليمية التي ينظمها ديوان التونسيين بالخارج لتعزيز مساهمة الجالية في التنمية والاستثمار، على أن تتواصل بكل من ولاية بنزرت يوم 4 أوت المقبل، ثم ولاية القيروان يوم 6 أوت المقبل.
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