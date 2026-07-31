اتفاقية شراكة بين المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير لدعم الابتكار والبحث التطبيقي

أبرم المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات البحث العلمي التطبيقي والابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تنافسية المؤسسات الصناعية التونسية.وأفاد المركز، في بلاغ، أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم البحث والتطوير والمساهمة في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.وستمكن الاتفاقية من تطوير التعاون في عدد من المجالات على غرار البحث العلمي التطبيقي ونقل التكنولوجيا والتكوين وتنمية الكفاءات وتأطير الطلبة إلى جانب إنجاز مشاريع مشتركة تستجيب لاحتياجات الصناعة التونسية.وتجسد هذه المبادرة الإرادة المشتركة للطرفين لتعزيز التكامل بين الوسط الأكاديمي والقطاع الصناعي وتثمين الخبرات العلمية والتقنية لخدمة الابتكار.وقد أمضى هذه الاتفاقية المدير العام للمركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، نور الدين القيزاني، ومدير المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير، أنيس الصقلي، خلال حفل انتظم بمقر المدرسة بحضور إطارات المؤسستين.