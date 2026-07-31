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باجة :مستثمرون تونسيون بالخارج يدعون إلى مراجعة القوانين المعيقة للاستثمار

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Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 07:22 قراءة: 1 د, 22 ث
      
طالب عدد من المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج، خلال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج المنتظمة يوم الخميس بالمركب الثقافي بمدينة باجة ،بتغيير عدد من القوانين التي اعتبروها معيقة للاستثمار لا سيما في القطاعين السياحي والفلاحي.

كما طرحوا خلال هذه الندوة التي جاءت تحت شعار"الأسر المتبقية شريك في التنمية"، جملة من الإشكاليات العقارية، خاصة بالمناطق الساحلية بكاب نيقرو وشواطئ نفزة.


وقال المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج نجم الدين الشواشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه تم خلال الندوة رصد الإشكاليات التي يواجهها عدد من أبناء ولاية باجة المقيمين بإيطاليا والسنغال إلى جانب الصعوبات التي تعترض مستثمرين بمعتمديتي نفزة وتستور، بهدف تشخيص القوانين المعيقة للاستثمار واقتراح التعديلات اللازمة على منظومة الاستثمار.


وأضاف أن أغلب أصحاب نوايا الاستثمار يشتكون من صعوبة تغيير الصبغة العقارية للأراضي ومن عدم ملاءمة أمثلة التهيئة العمرانية وعدم مواكبتها لطموحات المستثمرين والإمكانات الطبيعية التي تزخر بها عديد المناطق بالجهة وخاصة بمعتمديتي نفزة وتستور.

وأشار إلى أنه تم اختيار محور التمكين الاقتصادي للمرأة باعتبار تزايد ظاهرة الأسر المتبقية بعد هجرة معيلها، وذلك لبحث سبل تمكين هذه الأسر من إنجاز مشاريع صغرى، والانتفاع بمنظومة الأمان الاجتماعي وبرامج التمكين الاقتصادي والمنح والمساعدات.

وثمن عدد من المتدخلين من التونسيين بالخارج الخدمات التي توفرها الديوانة التونسية لفائدتهم مؤكدين أنها ستشهد مزيدا من التطور مع دخول منظومة "سندا 2" طور الاستغلال، بما سيمكن من رقمنة مختلف الخدمات.

وتضمن برنامج الندوة مداخلات تناولت محاور إعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن والتعريف بالتمكين الاقتصادي للمرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة: منظومة حية للتنمية المحلية ودور المجتمع المدني في برنامج التمكين الاقتصادي، إلى جانب تقديم شهادات حية لعدد من أفراد الأسر المتبقية بتونس.
واختتمت الندوة بتكريم أبناء التونسيين بالخارج، أصيلي ولاية باجة المتفوقين في الامتحانات الوطنية.
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