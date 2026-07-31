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طبربة : ضبط 6 اشخاص بينهم امراة بصدد النبش عن الكنوز داخل منزل قديم

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Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 07:39 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تمكن أعوان مركز الحرس الوطني بطبربة، عشية يوم الخميس من ضبط ستة أشخاص، بينهم امرأة بصدد النبش عن الكنوز والآثار داخل منزل قديم بإحدى المناطق الريفية، وفق ما أفاد به مصدر أمني صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأسفرت العملية عن حجز آلة رقمية حديثة الصنع للكشف عن المعادن ومعدات أخرى للحفر وثلاث آلات حفر كهربائية كبيرة الحجم ("مارطو")، فضلا عن ثلاث وسائل نقل تتمثل في سيارتين وشاحنة.


وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أذنت بحجز جميع المعدات ووسائل النقل وإحالة جميع المشتبه بهم من أجل تكوين وفاق قصد النبش عن الآثار والكنوز إلى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة لاستكمال الأبحاث وتحديد المسؤوليات.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية المعاينة أظهرت وجود حفر عميقة إلى جانب أشغال حفر كانت لا تزال جارية داخل المنزل،وهو منزل تابع لأحد المشتبه بهم في القضية.


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