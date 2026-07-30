حفل استقبال على شرف الوفد الرياضي التونسي المشارك في الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 بمقر إقامة السفير الإيطالي بتونس

انتظم مساء اليوم الخميس حفل استقبال في مقر إقامة سفير ايطاليا بتونس تكريما للوفد الرياضي التونسي الذي سيشارك في الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط (تارانتو 2026) المقررة من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026.وجمعت الأمسية التي افتتحت بعزف النشيدين الرسميين التونسي والايطالي عددا من رموز التألق الرياضي المتوسطي والعالمي والأولمبي على غرار الابطال محمد القمودي وأنيس الونيفي وخليل الجندوبي وفراس القطوسي.وحضر حفل الاستقبال، الذي يتزامن مع الذكرى السبعين للعلاقات بين تونس وايطاليا، بالخصوص محرز بوصيان، رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية، عضو اللجنة الدولية الأولمبية ورئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الابيض المتوسط بالنيابة الى جانب عدد هام من الوفد التونسي يتقدمه رئيس البعثة حاتم المرناوي ومجموعة من الرياضيين والمدربين والمسؤولين والإعلاميين المعتمدين لتغطية دورة ألعاب تارانتو.وعبر محرز بوصيان بالمناسبة عن شكره للسفير الإيطالي لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات لأعضاء الوفد التونسي مشيدا بالدعم المستمر للسفارة الإيطالية في تونس لمشاريع التعاون والتبادل في المجالين الرياضي والأولمبي مشيرا في نفس الوقت الى عراقة علاقات الصداقة التي تربط تونس وإيطاليا منذ عهود طويلة والتي تقوم على الاحترام المتبادل بين البلدين.وأشاد بوصيان بالتجربة الثرية لإيطاليا في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى وبالمكانة المتميزة التي تحتلها في تاريخ الألعاب المتوسطية التي ستستضيفها للمرة الرابعة بعد دورات نابولي 1963 وباري 1997 وبسكارا 2009 إضافة الى أول دورة لألعاب المتوسط الشاطئية في بيسكارا عام 2015.كما أشار الى رمزية إيطاليا في تاريخ الرياضة التونسية حيث ان الذاكرة الرياضية تحفظ مشاركة تونس لأول مرة عام 1960 في الألعاب الأولمبية في روما مضيفا ان العداء محمد القمودي استهل مسيرته مع التألق عندما فاز بميداليتين ذهبيتين في سباقي 5 الاف متر و10 الاف متر في الألعاب المتوسطية في نابولي عام 1963 قبل أن يصبح لاحقا أحد أبرز أساطير الرياضة التونسية والأولمبية بفضل تتويجاته الأولمبية.واعرب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية عن يقينه بأن دورة تارانتو 2026 ستعرف نجاحا وستترك إرثا دائما للرياضة المتوسطية وستعزز أكثر الروابط بين شعوب المتوسط في الضفتين داعيا الرياضيين التونسيين الى تقديم أفضل ما لديهم في اطار الالتزام بالقيم الأولمبية وروح التعاون والصداقة والاحترام وتجاوز الذات وفي كنف الاعتزاز بتمثيل الرياضة التونسية.ومن جانبه، ابرز سفير إيطاليا بتونس اليسندرو بروناس عمق العلاقات بين تونس وإيطاليا معبرا عن سعادته باستضافة الوفد التونسي بمقر الإقامة ملاحظا ان السفارة تتابع كل مراحل التحضير لرحلة الوفد الرياضي التونسي للمشاركة في العاب تارانتو.وابرز دور الرياضة في التقريب بين شعوب دول البحر الابيض المتوسط ونشر الروح الاولمبية وقيم السلام مشيرا الى ان ايطاليا تعتز بتنظيم الالعاب المتوسطية بمشاركة مكثفة لتونس متوجها بعبارات التشجيع للرياضيين التونسيين ومتمنيا لهم التوفيق في الموعد المتوسطي المرتقب.وفي كلمة بالنيابة عن الرياضيين التونسيين والأبطال السابقين وكامل اعضاء الوفد، عبر بطل العالم في الجيدو والمدرب الوطني الحالي أنيس الونيفي عن شكره للسفارة الإيطالية بتونس على بادرة تنظيم حفل الاستقبال التي تترجم روابط الصداقة والقرب بين شباب البلدين على حد تعبيره ملاحظا أنه يحمل أفضل الذكريات عن مشاركته في دورة الألعاب المتوسطية (تونس 2001) عندما توج بالميدالية الذهبية قبل ان يتمكن بعد أشهر قليلة فقط من التتويج بلقب بطل العالم .وقدم رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية بالمناسبة للسفير الإيطالي نسخة من كتاب أعدته اللجنة يروي المسيرة الاستثنائية للبطل الاولمبي محمد القمودي موقعا بشكل مشترك من قبل القمودي ومحرز بوصيان.يذكر أن تونس ستكون حاضرة في دورة العاب تارنتو 2026 بوفد هام يضم 184رياضيا ورياضية سيشاركون في 28 اختصاصا يحملون امال التتويج في تظاهرة رياضية كان لتونس فيها صولات وجولات عبر تاريخها تنظيما ومشاركة وتتويجات.