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بنزرت: النظر في عدد من الملفات المتعلّقة بحسن توظيف واستغلال 143 هكتارا من الأراضي الفلاحية الدولية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 - 23:07 قراءة: 0 د, 56 ث
      
نظرت اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية ببنزرت، في إجتماعها الدوري الملتئم، اليوم الخميس، بمقر الولاية، في عدد من الملفات الخاصة بحسن توظيف واستغلال حوالي 143 هكتارا من الأراضي الفلاحية الدولية.

ووفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تولت اللجنة المصادقة على ملفين اثنين لتجديد عقدي كراء بالمراكنة لعقارين فلاحيين يقعان بمعتمديتي ماطر وأوتيك ويمسحان 6 هكتارات، علاوة على المصادقة على 5 ملفات تعلقت بربط الصلة بالكراء لأول مرة لعقارات فلاحية تمسح حوالي 72 هكتارا بمعتمديات سجنان وماطر وغزالة.


كما صادقت اللجنة على عقدي كراء لمساحات فلاحية دولية تعادل 1.5 هك بكل من معتمديتي منزل جميل وجومين وذلك في اطار الكراء بالاشهار بالمزاد العلني، مقابل إمهال مجموعة أشخاص مستغلين لعدد من العقارات الفلاحية الواقعة بمعتمديتي ماطر وبنزرت الجنوبية تبلغ مساحتها حوالي 64 هكتارا من أجل إتمام ما عليهم من ديون قبل بداية الموسم الفلاحي المقبل.


وتم، بالمناسبة، توجيه عناية كافة المصالح ذات العلاقة من أجل تأمين كل ظروف النجاح لاستغلال واستثمار المستغلات الفلاحية الدولية وحسن توظيفها في مختلف مجالات التنمية الفلاحية، ولاسيما توفير مكامن استثمار وعمل مجدٍ لفائدة مستغليها، علاوة على المساهمة الفاعلة في تنمية الدورة الاقتصادية المحلية والجهوية والوطنية.
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