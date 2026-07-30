وديات: شبيبة العمران تهزم النادي البنزرتي... والنادي الصفاقسي يتفوق على الاتحاد القرطاجني

شبيبة العمران تهزم النادي البنزرتي وديا بثلاثية



النادي الصفاقسي يفوز على الاتحاد القرطاجني بثلاثية وديا



فازت شبيبة العمران، اليوم الخميس، على النادي البنزرتي بنتيجةفي مباراة ودية احتضنها المركب الرياضي بعين دراهم، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027.وسجل أهداف شبيبة العمران كل من، فيما أحرزالهدف الوحيد للنادي البنزرتي.ويستهل فريق شبيبة العمران مشواره في البطولة، المقررة جولتها الافتتاحية يومي 22 و23 أوت المقبل، بمواجهة خارج قواعده أمامالصاعد حديثا إلى الرابطة المحترفة الأولى، في حين يستضيف النادي البنزرتي فريقحقق النادي الرياضي الصفاقسي، اليوم الخميس، فوزا وديا على الاتحاد الرياضي القرطاجني بنتيجة، في إطار استعداداته لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم 2026-2027.وسجل أهداف النادي الصفاقسي كل من، في المباراة التي أقيمت بملعب القنطاوي بسوسة، حيث يجري الفريق تربصه الإعدادي.وسيستهل النادي الصفاقسي مشواره في البطولة بملاقاةخارج ميدانه يومي 22 أو 23 أوت المقبل.