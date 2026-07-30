وديات: شبيبة العمران تهزم النادي البنزرتي... والنادي الصفاقسي يتفوق على الاتحاد القرطاجني
شبيبة العمران تهزم النادي البنزرتي وديا بثلاثيةفازت شبيبة العمران، اليوم الخميس، على النادي البنزرتي بنتيجة 3-1 في مباراة ودية احتضنها المركب الرياضي بعين دراهم، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027.
وسجل أهداف شبيبة العمران كل من هارون الكوكي وعدي بالحاج وشهاب الزغلامي، فيما أحرز محمد أمين علالة الهدف الوحيد للنادي البنزرتي.
ويستهل فريق شبيبة العمران مشواره في البطولة، المقررة جولتها الافتتاحية يومي 22 و23 أوت المقبل، بمواجهة خارج قواعده أمام تقدم ساقية الدائر الصاعد حديثا إلى الرابطة المحترفة الأولى، في حين يستضيف النادي البنزرتي فريق مستقبل المرسى.
النادي الصفاقسي يفوز على الاتحاد القرطاجني بثلاثية ودياحقق النادي الرياضي الصفاقسي، اليوم الخميس، فوزا وديا على الاتحاد الرياضي القرطاجني بنتيجة 3-0، في إطار استعداداته لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم 2026-2027.
وسجل أهداف النادي الصفاقسي كل من مؤمن الرحماني وإيمانويل أوغبولي وبوبوا ديارا، في المباراة التي أقيمت بملعب القنطاوي بسوسة، حيث يجري الفريق تربصه الإعدادي.
وسيستهل النادي الصفاقسي مشواره في البطولة بملاقاة الملعب التونسي خارج ميدانه يومي 22 أو 23 أوت المقبل.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333750